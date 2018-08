8 lugares increíbles donde casarse

Boda pasada por agua

La lluvia es una de las grandes preocupaciones a la hora de celebrar una boda, pero no para las parejas que optan por esta opción. En el Sea Life de Benalmádena ofrecen la opción de casarse dentro de uno de sus estanques lleno de invitados que no estaban en la lista. Una opción original y diferente, sobre todo para los amantes del mundo marino. Eso sí, conviene no gastarse mucho en el vestido ni en el traje de la boda, porque será lo primero de lo que te deshagas tras el sí quiero.

Boda bajo el agua | Facebook Oficial Sea Life Benalmádena

Casarse por todo lo alto, literalmente

Si optamos por esta opción, nos ahorraremos el gasto de los invitados que tengan vértigo. Eso sí, quienes se atrevan a subir no tendrán que preocuparse mucho por la vestimenta, ya que entre arneses y medidas de seguridad, poco vistosos saldrán en las fotos. Casarse por todo lo alto nunca había sido tan fácil y barato como ahora.

Boda en el aire | Facebook Oficial Dinner in the Sky Mexico

Una boda en el Everest

El Everest no solamente es lugar de escaladas, de turismo o escenario de récords. Las parejas que quieran, pueden casarse en la montaña más alta del mundo. Jurarse amor 'hasta que la muerte nos separe' puede empezar cumpliendo sueños y metas. Subir al Everest y casarse son dos planes que más de uno tendrá en su lista de 'cosas que hacer antes de morir', por lo que cumplir las dos a la vez tiene que ser todo un logro.

Boda en el Everest | Página Oficial Nepal8thwonders

Casarse con unas vistas de infarto

Ceremonia no apta para corazones sensibles. Celebrar una boda en las alturas del famoso Hotel Burj Al Arab de Dubai es algo que se pueden permitir pocos bolsillos. Este hotel es uno de los más lujosos del mundo y cuenta con su propio helipuerto en la azotea del mismo. Las ceremonias pueden tener lugar en su interior o en las alturas. El hotel pone a disposición de quien lo desee, y se lo pueda permitir, el helipuerto entero para llevar a cabo la ceremonia. Una forma única de sellar un día especial.

Boda en un helipuerto | Facebook Oficial Strada 2.0

Una boda que deja a tus invitados helados

Es el caso de quienes prefieren una boda más sencilla y algo más fría. El Hôtel de Glace situado en Quebec, ofrece a sus huéspedes enamorados la opción de oficiar una boda en la capilla hecha de hielo. Es una de las atracciones principales del peculiar hotel. Ubicado en una zona gélida y basado en un concepto cuanto menos, peculiar, este hotel se caracteriza por dejar helados a sus huéspedes. Las ceremonias de bodas en este lugar cada vez son más habituales.

Boda en una capilla de hielo | Facebook Oficial Hôtel de Glace

Una ceremonia movidita, en una montaña rusa

Quizá lo que más nos atraiga sea una boda rápida y emotiva. Esta cumple las expectativas de lleno. Cada vez son más los parques de atracciones que celebran bodas en montañas rusas, una de las atracciones más reclamadas por quienes visitan este tipo de parques temáticos. Podéis ver el momento a partir del minuto 1:10.

Una boda en caída libre

Quizá un vestido con demasiados volantes no sea la mejor opción si lo que queremos es saltar saltar en paracaídas. Este tipo de ceremonias sólo son aptas para personas a las que les gustan las emociones fuertes. Las parejas están en las nubes durante el momento más importante de sus vidas, y nunca mejor dicho.

Una boda con aforo limitado (limitadísimo)

Las alturas siguen siendo las formas más originales de inmortalizar las bodas modernas. Esta es otra alternativa si te gustan las alturas pero no la adrenalina de saltar al vacío. Los globos aerostáticos ofrecen la oportunidad de darse el sí quiero en petit comité, con pocos o casi ningún acompañante. Una forma íntima y peculiar de enmarcar un día especial.