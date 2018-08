La Casa en el Agua, un hostal de lo más cool en medio del océano

Isla Fuerte no es un lugar. Si viajas a Cartagena de Indias en Colombia, o entre Cartagena, Medellín y Bogotá, Isla Fuerte es fácilmente accesible, un paraíso en el que merece la pena perderse por unos días.

Elijas la ruta que elijas para llegar allí, pasarás por un pequeño pueblo llamado Lorica, hasta llegar al puerto de Paso Nuevo, lugar en el que puedes subir al barco que te acercará a Isla Fuerte en tan solo 30 o 40 minutos.

Los barcos salen varias veces al día especialmente por la mañana, pero sin horario fijo. Y una vez allí, podemos alojarnos en el albergue La Playita. Hemos llegado a un paraíso virgen y tranquilo. Pero hay más.

Y es que desde el albergue La Playita en Isla Fuerte, podemos trasladarnos por unos días a un hostal muy, pero que muy especial. Porque, este albergue del que hablamos se encuentra en medio del mar. Y es literal.

Casa en el agua se encuentra a 1hora y 50 minutos en barco del albergue La playita en Isla Fuerte. Un pequeño paraíso situado en medio del océano, el único y primer albergue en las Islas San Bernardo en la Costa Caribeña de Colombia. Un archipiélago que consta de diez minúsculas islas con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Un lugar que ofrece una mezcla perfecta de tranquilidad, naturaleza y diversión. Y es muy recomendable vivir la experiencia de alojarse allí.

Un barco sale los lunes por la mañana en dirección a Casa en el Agua, para que puedas pasar allí tres noches aislado del mundo, pero disfrutando del plancton fluorescente y buceando cerca de los arrecifes, y hacerlo rodeado de un paisaje abrumador. Y son tres noches porque solo hay un barco programado de regreso al hotel La Playita los jueves por la mañana.

En la Casa en el Agua, puedes alojarte bien en hamacas, bien en dormitorios, que pueden ser compartidos o privados. Y como zonas comunes, disfrutarás de un restaurante que sirve comida fresca elaborada con los mejores productos del mar, y podrás relajarte en un “Bar en el Agua” muy original. Sin duda, Casa en el Agua es un alojamiento original como pocos.

Casa en el Agua ofrece además a sus huéspedes tours a Santa Cruz del Islote, una curiosa isla famosa por ser la isla más poblada del mundo. Y también excursiones en kayak y actividades como el snorkel, el buceo y el avistamiento de plancton, en este caso de plancton fluorescente.

Precios: hamacas 13 euros por persona y noche, un dormitorio 16 euros por persona y noche, y una suite privada 24 euros por persona y noche.

El precio del barco hasta Casa en el Agua desde Isla Fuerte es de tan solo 16 euros por trayecto.

A tu vuelta el jueves, puedes disfrutar del fin de semana en Isla Fuerte practicando tus deportes favoritos. Surf, buceo, o paddle. Dar paseos, disfrutar de la playa y descansar en el bar en este rincón de Colombia es simplemente mágico. En el hostal La Playita disfrutarás de un restaurante frente al mar y de un estupendo bar en el que relajarte a última hora de la tarde.

El hostal Casa en el Agua ofrece una experiencia caribeña única en las Islas de San Bernardo. Todas las habitaciones tienen vistas sobre las aguas turquesas y su restaurante sirve los mariscos más frescos del Caribe. Y en el “Bar en el Agua” cervecita fría, cócteles y buena música. No se puede viajar a un sitio mejor para recuperarnos de las fiestas navideñas. Eso sí, desconectado del mundo, no esperes wifi ni nada parecido. No hay Internet y ni tiendas en Casa en el Agua, pero el albergue ofrece un menú diario completo. Más información: Casa en el Agua

