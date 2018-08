Los graffitis más espectaculares del mundo

Hay quien aún no es capaz de ver la belleza en este tipo de arte y quien, directamente, ni siquiera lo considera arte. Pero es evidente que los graffits son mucho más que una gamberrada y mucho más que un acto de rebelión de personas con una sensibilidad especial y con un talento desbordante. Estas personas son capaces de decorar muros fríos, sin fuerza y sin ningún tipo de atractivo, y no sólo dotarlos de belleza, sino también de significado.

Algunos de estos artistas, como Bansky, han logrado alcanzar la fama mundial y, además, han visto cómo sus obras han tenido un fuerte impacto en la sociedad. Evidentemente, no todos los graffitis son una crítica a los gobernantes o a la propia sociedad, hay algunos que son meramente decorativos, y no por ello son menos importantes. Al fin y al cabo, estamos hablando de obras de arte y, como ocurre en otras ramas, todas tienen su significado para el creador, aunque muchas veces el público no sea capaz de captarlo.

Es muy probable que en algunos de tus viajes te haya sorprendido encontrarte con algunos de estos graffitis tan maravillosos que no has podido evitar contemplarlos durante un largo tiempo y, además, fotografiarlos. Y es que podemos toparnos con ellos en cualquier esquina. Sabemos que te han atrapado, que te han enamorado y que te han emocionado, precisamente por eso queremos hacer un repaso de los más espectaculares del mundo, para que puedas disfrutar de ellos en directo si tienes intención de visitar las ciudades que los albergan. ¡Aquí los tienes!

La niña | Graffitis

La niña

Son muchos los graffitis de Bansky que gozan de fama mundial, pero quizá este es el más conocido. Se encuentra en Londres, aunque también posee versiones en otros lugares, en las que se representa la lucha por la paz. Sencillo, pero hermoso y muy poderoso. Merece la pena verlo en persona.

Un beso histórico | Graffitis

Un beso histórico

Como también merece la pena contemplar de frente este graffiti inspirado en la fotografía de un beso entre dos líderes comunistas. Lo puedes hallar en una de las partes del muro de Berlín que aún está en pie y se ha convertido en un símbolo de la paz, de la unión de los pueblos, al que acuden personas de todo el mundo para fotografiarse.

Donald Trump | Graffitis

Donald Trump

Este graffiti se hizo famoso hace aproximadamente un año y su autora, Bambi, encontró su inspiración en la película de la temporada, ‘La La Land’, y en la situación política del momento. En él, Donald Trump y Teresa May, reconvertidos en Mia y Sebastian, bailan bajo un revelador lema: ‘Lie Lie Land’. La tierra de las mentiras. Se encuentra en el norte de Londres.

Realismo | Graffitis

Realismo

Glasgow es otra de las ciudades que alberga algunos de los graffitis más espectaculares del mundo. Uno de los más conocidos y de los que mas sorprende, quizá por su realismo y por su calidad técnica, es el del taxi flotante llevado por globos de colores. Muy lejos de la imagen que tienen algunos de estas obras de arte.

Macrograffiti | Graffiti

Macrograffiti

En Noruega está esta increíble obra de arte a lo grande. Un mural de 21 metros en el que contemplamos a una mujer soltando la figurita de un rey. Los autores son dos franceses, Ella y Pitr, que han sorprendido al mundo con este gigantesco graffiti que ocupa parte de una empresa. ¡Brutal!