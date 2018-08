Excavar, empujar, y mover tierras, a lo loco

Y cómo no, esto solo en posible en Las Vegas. Porque de lo que hoy os vamos a hablar es de un parque de atracciones temático, más que curioso, podríamos decir que singular. Pero eso sí, cañero y espectacular. Un parque que seguro que se va a convertir en el sueño cumplido de muchos, porque, quién no ha soñado alguna vez en ponerse a los mandos de un Buldócer o de una potente excavadora.

Pues ahora es posible hacerlo, en un parque de atracciones en Las Vegas. Dig This abre la puerta a todo aquel que desee probar a manejar su propia maquinaria pesada. Divertido como poco, y algo surrealista. Pero emocionante si siempre has soñado en probar cómo se maneja uno de estos vehículos que vemos siempre en la construcción pero a los que no tenemos acceso.

Y no es necesario nada más que tener 14 años de edad y muchas ganas para poder empujar, tirar y abrir agujeros en la tierra a los mandos de enormes Buldócer D5G. Después de una orientación de seguridad y de un breve calentamiento, tomarás el mando de los controles mientras tu instructor Dig This te guía para que puedas hacer tres ejercicios como son construir enormes montículos, empujar neumáticos gigantescos y finalmente tambalear sobre un mega montículo.

Para excavar, empujar y elevar tu camino hacia la diversión a los mandos de enormes excavadoras 315C, solo tienes que cumplir un requisito, que es ser mayor de 12 años. Sin dusa el sueño de cualquier niño. Después de una orientación de seguridad y de un breve calentamiento podrás tomar los mandos de la excavadora mientras tu instructor Dig This te guía realizando tres ejercicios como son construir enormes montículos, excavar zanjas gigantes, apilar neumáticos de más de 900 kilos, y jugar, sin parar.

Otras experiencias que te ofrecen son las siguientes:

Dar rienda suelta a tus frustraciones destrozando un automóvil en perfecto estado, y chafarlo a gusto con una excavadora Caterpillar de casi 1.400 kilos de peso. Antes podrás pintar el coche con pintura en aerosol. Una terapia perfecta para saltarte una visita al psiquiatra.

Jugar con una mini excavadora. En una cabina climatizada, podrás operar con esta excavadora más pequeña, cavando un profundo agujero, jugando al baloncesto con ella e incluso rellenar baldes con tierra. O con otra mini máquina mover toneladas de tierra, colocar neumáticos sobre un poste o conducir participando en una carrera de obstáculos en estas pequeñas excavadoras fáciles de operar.

Prepárate para excavar, empujar y mover tierras de una forma más que divertida, con tu familia, o con tus amigos. Sin duda, esta será una de tus mejores experiencias en Las Vegas.

Mucho mejor para aquellos que tengan entre 14 y 114 años, en sesiones de 90 minutos o de todo el día.

Esto es como un recreo en la escuela, es hora de liberarte. Rompe, cava, araña, destroza y conduce bajo la atenta mirada de los instructores, por supuesto. Y si hay algo que siempre quisiste ver hacer a estas máquinas, esta es tu oportunidad. Durante el segmento de tiempo libre de Dig This Experience. Más información: Dig This

Solo una cosas más, haz realidad tu sueño, y disfruta.

