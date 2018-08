Estas son las 10 ciudades con peor tráfico del mundo

Seguramente tú también has desesperado durante un atasco. Desde luego, todos hemos sufrido en algún momento una situación así; una situación que puede empeorar el día de cualquiera por todas las consecuencias que, además, puede traer.

Ahora bien, por mucho que desesperes, ¿te has preguntado alguna vez si el tráfico de tu ciudad es el peor tráfico del planeta? ¿Lo has considerado en algún momento? La empresa especializada en análisis de transportes 'Inrix' ha publicado un informe en el que señala cuáles son las ciudades con peor tráfico del mundo... Y no hay ninguna española.

Esta calificación puede venir de un exceso de vehículos en circulación, del mal estado de las carreteras o de una combinación de ambas que puede hacer que sus viajeros pierdan demasiadas horas al volante. Esto se traduce en, como sabéis, bocinazos, resoplidos y palabras no demasiado bonitas entre quienes se encuentran en sus vehículos. Considerando todo esto, ¿qué ciudad es la peor en este sentido?

Los Ángeles | Ciudades con más tráfico

Según este informe, Los Ángeles (Estados Unidos) es la ciudad que nunca querréis visitar. Los habitantes del núcleo estadounidense perdieron un total de 102 horas atrapados en atascos insufribles, al menos durante el pasado año 2017.

La siguen Moscú (Rusia) y Nueva York (también Estados Unidos), que completan el ránking de las tres ciudades con peor tráfico del mundo. El gran número de vehículos es el principal problema en todas ellas. La lista completa de las diez ciudades, tras analizar un total de 1360, queda así:

Los Ángeles (Estados Unidos)

Moscú (Rusia)

Nueva York (Estados Unidos)

Sao Paulo (Brasil)

San Francisco (Estados Unidos)

Bogotá (Colombia)

Londres (Inglaterra)

Magnitogorsk (Rusia)

Atlanta (Estados Unidos)

Aerodromnaya (Rusia)