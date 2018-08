3 estaciones de esquí en las que te encontrarás a un famoso (y millonario)

Seguro que te interesa

5 lugares sacados de una postal de Navidad

Las pistas de hielo más emblemáticas del mundo

En Courchevel, no será raro que te topes con los príncipes Guillermo y Kate Middelton o con los diseñadores Giorgio Armani o Donatella Versace. Y en Saint Moritz, a tu lado pueden estar Hugh Grant o aristócratas como el rey Carlos Gustavo de Suecia. Está claro que siempre ha habido clases.

Aspen (Colorado)

Es una de las estaciones de esquí más famosas del mundo. Aspen está situada en pleno corazón de las Montañas Rocosas y aunque sólo se habla de una, la estación de esquí está integrada por cuatro estaciones distintas: Aspen Mountain, Aspen Highland, Snowmass y Tiehack. Entre las cuatro, conectadas entre sí por ski-bus, disponen de más de 495 km de pistas de esquí de nieve en polvo de excelente calidad.

Son fieles a la cita con la nieve actrices y actores como Melanie Griffith, Kate Hudson, que suele pasar las Navidades en la casa que tiene su madre Goldie Hawn, Kurt Russell, Jack Nicholson, Michael Douglas, Charlie Sheen, Kevin Costner o Demi Moore; modelos como Elle Mcpherson o Heidi Klum; la extenista Martina Navratilova; Tommy Mottola y su esposa Thalia, y el magnate ruso Roman Abramovich, por citar sólo algunos ejemplos.

Aspen, en Estados Unidos | Diario Registrado

Courchevel 1850

Situada en los Alpes franceses, es el dominio esquiable más grande del mundo, con más de 600 km de pistas de esquí conectadas entre sí. Courchevel se divide en Courchevel 1300 (Le Praz), Courchevel 1550, Courchevel 1650 (Moriond) y Courchevel 1850.Courchevel 1850 es conocida como el St. Tropez de los deportes de invierno y allí se dan cita famosos, ricos y familias reales, como el príncipe Guillermo y Kate Middleton, los Beckham, Christina Aquilera, Geri Halliwell, Lionel Richie, la familia real saudí, Robbie Williams, Roman Abramovich, George Clooney, ieorgio Armani, Madonna, Donatella Versace o Arnold Schwarzenegger. Todos ellos pueden disfrutar y alojarse en los maravillosos hoteles de la zona, incluidos dos hoteles con denominación 6 estrellas palacio y nueve más con estrellas estrellas. También se dan cita comiendo o cenando en alguno de sus siete restaurantes con estrella Michelin (de hecho, es la estación de esquí con más estrellas Michelin del mundo) y no sería extraño que te los encontraras en alguna de las tiendas de lujo que se encuentran en sus calles como Louis Vuitton, Hermès, Valentino, Prada, Cartier, Fendi, Dior y Chanel.

Courchevel, en los Alpes franceses | Iguski.com

Saint Moritz

Probablemente la estación de esquí más famosa y con más tradición del mundo. Los artífices de St. Moritz fueron los que inventaron el concepto que une los deportes con las vacaciones de invierno hace más de 150 años. El dominio esquiable de St. Moritz, en realidad llamado Alta Engandina, cubre 350 Km. de pistas y casi 60 remontes en varias montañas o zonas distintas y no conectadas entre sí. La estación está situada en Dorf, en cuyas dos calles principales se encuentran las boutiques de las marcas más lujosas del mundo y con un acceso directo en funicular a las pistas de Corviglia. Además de esquí, se practica polo, trineos, bobsleigh, hockey, golf, patinaje y un sinfín de actividades de invierno. El dominio esquiable de St. Moritz, en realidad llamado Alta Engandina, cubre 350 Km. de pistas y casi 60 remontes en varias montañas o zonas distintas y no conectadas entre sí. En St. Moritz se encuentra el prestigioso The Kulm Hotel StMoritz, considerado hoy en día como uno de los 10 mejores hoteles de Suiza. George Clooney, Hugh Grant, Kylie Minogue o David y Victoria Beckham o aristócratas como el rey Carlos Gustavo de Suecia suelen visitarla a menudo.

Saint Moritz, en Suiza | Swiss Deluxes Hotel

Seguro que te interesa

Gustavo Dudamel dirigirá el Concierto de Año Nuevo

La magia del invierno en Porvoo