Escapada como pastor trashumante por los caminos de Soria

¿Queda alguien que no haya leído o visto 'Heidi'? Seguro que más de uno se ha imaginado cómo debe ser eso de vivir como Pedro, el amigo de la protagonista, que cada día subía a las altas cotas de los Alpes para que las cabras pastaran la hierba más fresca. Pues esta semana es más posible que nunca. No meterse en la piel del personaje, sino vivir como un pastor, y es que la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria ha creado una experiencia muy singular: la que nos permite experimentar la trashumancia con los auténticos protagonistas y sus rebaños.

Los amantes de los viajes y escapadas originales no tienen excusa para no apuntarse a esta en la que nos convertimos en pastores y en la que guiaremos a las ovejas en su regreso a las comarcas de las que proceden, en la provincia castellano-leonesa. Lo harán durante tres días, del 11 al 13 de junio, y en la agenda no falta ni gastronomía pastoril de toda la vida, exhibiciones de esquileo e incluso pasar la noche al raso junto al rebaño.

Bajo el lema ‘Somos trashumantes’, nace una iniciativa que busca dar una vuelta de tuerca a una tradición del mes de junio en las Tierras Altas de Soria. Después de haber pasado el invierno en Castilla-La Mancha, concretamente en el valle de la Alcudia, las ovejas y sus pastores trashumantes inician un camino de vuelta al hogar que les lleva por todo tipo de veredas. "Queremos que nos acompañen, que caminen con nosotros al ritmo del ganado, al oído de los cencerros del rebaño, al olor del tomillo y el romero, al tiempo que nos ofrezca la madre naturaleza. Hacer el camino con los pastores trashumantes es conocer el verdadero carácter serrano de las gentes de esta tierra Soriana", comenta Raquel Soria, de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria.

De la puesta en marcha de la escapada para ‘trashumantes aficionados’ se encarga Soria Vacaciones, que ha preparado diversos paquetes turísticos, con tres o dos días de duración (175 € y 75 €/persona, respectivamente). La primera opción ha sido bautizada como 'Pastor Titulado' y ofrece la posibilidad de realizar los 30 kilómetros entre Soria y Tierras Altas en dos etapas de senderismo, dormir al raso en plena Sierra del Alba de Soria junto a las ovejas y conocer de primera mano una profesión llamada a desaparecer. La segunda, con el nombre 'Al encuentro del ganado' (viernes y sábado), incluye una caminata de 12 km.

Los que no dispongan de la posibilidad de escaparse y tengan solo un día también están de enhorabuena, ya que este año se ofrece una tercera opción: 'Trashumante por un día', que da derecho a entrar en la Fiesta de la Trashumancia con el rebaño de ovejas, hacer sólo los últimos 5 kilómetros con los pastores y disfrutar de las actividades de la gran fiesta de Tierras Altas.

Los participantes serán recibidos con bailes y cánticos trashumantes y podrán disfrutar de grandes exhibiciones de tradiciones ligadas a la trashumancia como el esquileo o el hilado, degustación de migas, demostración de caldereta... Una gastronomía única en la que también son protagonistas el queso de oveja de Oncala y los tradicionales embutidos de sorianos. Además, los niños tienen su propio programa de actividades, llenos de juegos alrededor de la tradición de los pastores.

Pero no es lo único interesante y original. Los que viajes hasta Oncala y Las Aldehuelas este fin de semana podrán participar, a su vez, de las Ovejolimpiadas. Será el segundo año que se celebren, tras el gran éxito del año pasado. Se trata de una serie de pruebas en las que participan niños y adultos en grupo, con juegos relacionados con el mundo de los pastores (los equipos deberán estar compuesto por entre 2 y 5 personas, con la obligación de un niño de hasta 12 años). Entre las pruebas, carreras de pienso, carreras de sacos de paja, llenado de sacas de lana o lanzamiento de garrochas.

El momento álgido es la llegada de las ovejas. Haberlas acompañado durante tres días será una historia que contaremos toda la vida. Y es que hay experiencias que hay que vivirlas sin dudarlas en cuanto se tenga la oportunidad.

Soria Vacaciones