Entra en el Condado de Down, el paraíso perdido de Narnia

Algo pasa en el Condado de Down, algo realmente mágico. ¿Por qué? Las montañas y mitos de este condado fueron la fuente de inspiración de CS Lewis para crear su tierra de Narnia, el león, la bruja y el armario. Una historia llevada al cine que se convirtió en una de las películas más apasionantes de los últimos tiempos. Una película que cautivó, y lo sigue haciendo, a grandes y pequeños con un mundo de fantasía…o no. Porque parece un mundo de fantasía hasta que conoces los lugares de la vida real en los que está inspirado. Porque el mundo de Narnia existe, y recorrerlo es sumergirse en un universo de belleza y de rincones fascinantes, que quitan el sentido como dicen en Andalucía.

Pasear por los bosques, las montañas, los caprichos geológicos o las grutas de este territorio, y conocer los ancestrales mitos celtas, es salir uno mismo del famoso armario de Las Crónicas de Narnia. Solo hay que dejarse llevar, para viajar en el tiempo y disfrutar de los paisajes más hermosos de Irlanda del Norte. No es la primera vez que se describe a una cordillera como mágica, pero tratándose de las montañas de Mourne, no pueden describirse de otro modo.

CS Lewis se crió en Belfast, y durante toda su vida visitó las diferentes regiones de Irlanda del Norte. Y en uno de esos viajes, mientras paseaba cerca de Rostrevor, le confió a su hermano que el paisaje montañoso sobre Carlingford Lough era su idea de Narnia. Si viajas a través de las montañas de Mourne, escalas el Slieve Donard, el pico más alto de Irlanda del Norte en la provincia más amplia de Ulster, exploras las cuevas y los mitos celtas, o descubres los tesoros de Tollymore Forest Park en las faldas de las montañas, verás cómo se dispara tu fantasía como lo hizo la de CS Lewis.

El Condado de Down es uno de los lugares de ocio favorito de los habitantes de Belfast, de hecho está muy cerca de la capital irlandesa del norte, y es el mejor lugar para relajarse o practicar deportes como el senderismo o el rappel en las Montañas de Mourne, o el mejor lugar para jugar al golf, en Royal County Down, un campo que acaba de ser elegido como el mejor campo de golf del mundo por el Golf World Magazine, y que es un must para los amantes de este deporte. Rory McIlroy, actualmente el jugador número uno del golf mundial nació muy cerca de aquí.

Y si no puedes pasar unos días de verano sin ir a la playa, lo más recomendables es bañarse en Cranfield, una de las muchas playas con Bandera Azul de Irlanda del Norte. Situada en una zona idílica, en la desembocadura del lago de Carlingford, con las majestuosas montañas de Mourne como telón de fondo, esta playa orientada al sur, cuenta con instalaciones para todos y es ideal para los amantes de los deportes acuáticos o para pasar una jornada de lujo con toda la familia.

Pero si hay un lugar fascinante en el Condado de Down, este es sin duda el parque forestal de Tollymore. Un paseo por el río Shimna es un paseo entre curiosidades naturales y artificiales, afloramientos rocosos, puentes, grutas y cuevas, árboles exóticos como araucarias y eucaliptos o incluso entre gigantescas secuoyas y altos pinos de Monterrey. La madera de roble de Tollymore fue el material con el que se construyeron los revestimientos de los interiores de los barcos de la compañía White Star, incluyendo el famoso Titanic, que fue construido en Belfast. Una magnífica avenida de cedros es una de las miles de curiosidades de este singular y romántico parque forestal. Descúbrelo con los más pequeños, es el paraíso perdido de Narnia.

El Condado de Down tiene fuertes lazos con San Patricio, al igual que el vecino Condado de Armagh. Ambos están unidos por la ruta de San Patricio, un sendero de casi 150 kilómetros que recorre puntos relacionados con el santo. La iglesia de Saul en Strangford, donde comenzó su misión o la catedral de Down donde descansan sus restos. Según la leyenda, el santo canto salmos desnudo en los pozos sagrados de Struell. Si quieres conocer su historia completa, también puedes visitar el centro de interpretación de San Patricio en Downpatrick.

Sin duda, el Condado de Down, es uno de esos destinos mágicos en los que perderte este próximo verano. Si te gustó la película, te gustará descubrir el paisaje que inspiró el mundo de Narnia.

Más información:

Condado de Down