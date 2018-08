El colegio de magia del castillo de Czocha

College of Wizardry es un evento de cuatro días en la Escuela Wizard, una escuela muy particular en la que vas a vivir como si fueras Harry Potter o alguno de sus amigos. Hoy viajamos a Leśna, para ingresar en una escuela de magos y brujas de lo más singular. En un hermoso castillo de cuento de hadas en Polonia, vas a convertir tu sueño en realidad.

Si eres un loco de las pelis de Harry Potter, el mago más famoso del mundo, y te gustaría ser uno de sus personajes por unos días, este es un lugar que tienes que conocer.

Ubicado en una antigua fortaleza del Siglo XIII, en el castillo de Czocha, antiguo bastión en la frontera y, más tarde, residencia de un magnate, en la Baja Silesia en Polonia, vas a vivir una experiencia fascinante.

Si siempre has deseado ser un auténtico aprendiz de bruja o de mago, si tu sueño es hacer pociones y convivir con seres increíbles en un hermoso castillo, hoy vas a poder vivir esta experiencia en College of Wizardry. Y lo harás a lo Harry Potter, rodeado de 135 personas que como tú quieren ser por unos días aprendices de brujos y brujas. Prepara tu varita y toma nota porque te vamos a contar en qué consiste todo esto.

Esta locura maravillosa a cargo de Dziobak Larp Studios consiste en asistir a clases de bruja o de mago para aprender las artes mágicas. En resumen, una experiencia muy cercana a la de los personajes de la saga de la autora británica J. K. Rowling.

Podrás ser seleccionado para representar una de las cinco antiguas Casas del Castillo de Czocha. También vas a poder explorar el castillo y conocer a las criaturas mágicas que habitan sus rincones y sus tierras. Harás nuevos amigos y formaras vínculos duraderos con personas de ideas afines de todas partes del mundo. Y podrás participar en debates, hacer travesuras y jugar, lo más importante y divertido, jugar. O tal vez, incluso tengas tiempo para conocer a alguien importante en tu vida, aquí nada es lo que parece, y a lo mejor hasta el romance tiene su espacio. Esta es la experiencia de tu vida, la que te ofrece el College of Wizardry.

Y a precios asequibles, desde 520 euros por persona, que incluyen la comida y el alojamiento en el castillo, desde la cena del día de tu llegada.

Eso sí, para participar debes tener al menos 18 años de edad. Y el idioma en el que se llevan a cabo las actividades es el inglés. No importa que no sepas hablarlo correctamente.

Llegar es fácil. Puedes viajar al castillo por tu cuenta o coger el autobús Witchard en Berlín o en los aeropuertos berlineses de Schönefeld y Tegel. Llegarás el jueves, y volverás el domingo.

Prepárate para el desafío. Todo un reto que consiste en un torneo mágico como ningún otro. Lo que para el mundo Witcharding es como la Copa del Mundo de Fútbol, la Super Bowl y los Juegos Olímpicos todo en uno, y en el que representarás a una de las tres escuelas: Czocha College Witchcraft y Wizardryy, New World Magischola o Nibelungen Institutes of Magical Education and Studies, con retos tan variados como duelos con otros magos, teniendo que romper maldiciones, creando artefactos misteriosos, identificando criaturas mágicas, preparando pociones y buscando hierbas raras. Una experiencia de cuatro días, que jamás olvidarás.

Más información: College of Wizardry

Y es que ser un estudiante de mago o de bruja en un magnífico castillo en Polonia es ahora posible en el College Witchcraft. Reserva cuanto antes.

