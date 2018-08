Dubai, la ciudad de los récords

Dubai es una ciudad de los Emiratos Árabes que, hasta hace unos años, era prácticamente desértica. Así, el territorio estaba cubierto por grandes capas de arena que podían considerarse la característica principal de esta capital emiratí.

Sin embargo, en los últimos años se ha ido transformando de tal manera que ha dado un cambio radical. Y es que actualmente Dubai se ha consagrado como una ciudad moderna que cuenta con edificios que se alzan hasta tocar el cielo y con otras grandes infraestructuras conocidas a nivel mundial.

El crecimiento económico del país ha sido increíble y su tasa de desempleo es tan baja que muchos habitantes del continente asiático han decidido mudarse a Dubai. Pero además esta ciudad recibe cada día a más turistas que acuden allí atraídos por su cultura principalmente árabe, por la posibilidad de hacer buenas compras y por su modernidad. De hecho, es tan moderna que ya ha batido unos cuántos récords Guiness y parece que le gusta tanto hacerlo que hace tan solo unos días batió uno más.

En este caso fue el día de año nuevo, cuando celebró el mayor espectáculo de láser y audio que se ha proyectado en un edificio. Y es que para ello necesitó hacer uso de otro de sus récords: el Burj Khalifa.

Dubái. Burj Khalifa. | burjkhalifa.ae

Hablamos ahora del edificio más alto del mundo, tanto cuando hablamos en general como cuando nos referimos a edificios residenciales. Su construcción empezó en 2004 pero no fue hasta 2010 cuando se inauguró. Mide 828 metros y tiene 163 plantas.

Fue en la fachada de este edificio, que también es el más famoso de Dubai, donde se proyectó el espectáculo de láser que dio la bienvenida al 2018. Durante 7 minutos se pudo disfrutar de un espectáculo en el que no faltaron símbolos como la caligrafía árabe o el retrato del primer presidente de los Emirates Árabes. Y en total, la superficie usada para la representación fue de unos 109.000 metros cuadrados, mientras que el récord anterior lo tenía Hong Kong porque usó una superfície de 46.000.

Pero el Burj Khalifa no es solamente el edificio más alto del planeta y ha servido para batir este otro récord, el del espectáculo láser. El Burj Khalifa tiene también unos de los ascensores más rápidos a nivel mundial. Quizá en este caso no se lleva el primer puesto, pero una vez conoces los datos no deja de ser sorprendente. Si no, juzga tú mismo: uno de sus 57 ascensores recorre 504 metros de altura. El más rápido tiene dos pisos y sube a una velocidad de 10m/s o lo que es lo mismo, casi 35km/h. Así, el trayecto entero dura 55 segundos. ¿No te parece de récord?

Además de esto, Dubai cuenta con el centro comercial más extenso del mundo si hablamos de áreal total: el Dubai Mall. Tiene el acuario con el mayor panel acrílico del mundo y recibe el mayor número de visitantes al año. Cuenta con más de 1200 tiendas, 120 restaurantes y bares y más de 250 habitaciones de hotel. Pero eso no es todo, sino que en su interior puedes encontrar hasta otros centros comerciales. En definitiva, es como una pequeña y lujosa ciudad.

Dubái. La mayor tirolina urbana del mundo | Stamps and Stubs

Para acabar, también diremos que tiene una de las mayores tirolinas urbanas del planeta. Tiene un quilómetro de longitud, se situa a 170 metros de altitud y alcanza los 80km/h. Eso sí, disfrutar de los rascacielos de Dubai de esta forma no es nada barato. En realidad, cuesta casi lo mismo que un billete de avión. Pero pensándolo bien quizá no es nada caro si tenemos en cuenta que consiste en disfrutar de la ciudad de una forma espectacular. Y bueno, no olvidemos tampoco que hablamos de la ciudad de los récords.