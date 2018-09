Descubre los trenes más lujosos del mundo

Tren Transcantábrico, Playa de San Antolín | Luxotren

El transcantábrico es el primer tren-hotel turístico de España creado en 1983, con la idea de emular al legendario Orient Express. Trayecto original partía de León, pasaba por Bilbao y llegaba a Ferrol. La peculiaridad de este tren es que puede acceder a vías y parajes al que otros trenes no tienen oportunidad. Durante el recorrido se hacen paradas para realizar visitas y poder disfrutar del entorno. Actualmente existen dos trenes, el Transcantábrico Clásico que sigue haciendo el recorrido original, y el Transcantábrico Gran Lujo. Éste último va desde San Sebastián hasta Santiago de Compostela, y solo tiene capacidad para 24 viajeros.

Transiberiano

El 21 de julio de 1904 se inauguraban 9.288 kilómetros de ferrocarril que conecta Moscú con la costa rusa del Pacífico. Es la vía ferroviaria ininterrumpida es la más larga del mundo, de hecho, en su travesía pasa por ocho zonas horarias diferentes. El viaje completo tiene una duración de 7 días y 6 noches, haciendo paradas en ciudades como Perm, Ekaterimburgo o Chitá. En su trayectoria pasaremos por el río Volga, los Montes Urales, el río Yeniséi o el lago Baikal. Actualmente existen ramales que conectan Rusia con otras ciudades de Asia.

Venice Simplon-Orient-Express

Fue inaugurado en 1982, cubriendo el recorrido de Londres a Venecia pasando por ciudades como Milán o Zúrich. Además, en su recorrido para por el túnel Simplon, que atraviesa los Alpes y tiene una longitud de 19 kilómetros. Los coches que conforman el tren datan de los años 20 y 30, fueron adquiridos y restaurados por James Sherwood. Aunque el majestuoso Orient Express dejó de funcionar en 2009, el Venice Simplon-Orient-Express cubre la ruta original desde París a Estambul. Pasando por Budapest, Bucarest o Sofía. Ambas líneas están conformadas con trenes de súper lujo, y vagones originales Pullman. Salones de lo más exclusivos, suites de ensueño y vagones que son auténticas reliquias, nos transportarán a otra época mientras atravesamos el continente europeo.

Andean Explorer

Es uno de los trenes-hoteles turísticos de lujo más recientes del mundo. Su recorrido comienza en la ciudad de Cuzco en Perú, atraviesa las llanuras más altas de los Andes, pasa por el lago Titicaca, el Cañón de Colca, hasta que finalmente llega a Arequipa. La ciudad de Arequipa está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y es conocida popularmente como “Ciudad Blanca”. El recorrido dura 3 días, este lujoso tren cuenta con un vagón observatorio, desde el cual podremos ver el paisaje en su cubierta abierta y relajarnos con el traqueteo.

The Rovos Rail

En 1989 Rohan Vos fundó la compañía The Rovos Rail en Sudáfrica, con la idea de crear un Tren-hotel de lujo que viajase por el sur continente africano. Los trenes consisten en vagones restaurados de Rhodesia Railways (NRZ), cuenta con suites privadas para alojar a sus viajeros. En tan solo cuatro días este ferrocarril sale de la estación de Capital Park en Pretoria (Sudáfrica), y pasa por Zimbabue, Namibia y Tanzania. Descubramos África de una forma original y excitante.