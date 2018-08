Descubre 5 lugares emblemáticos en los que no pueden entrar las mujeres

Poco a poco nos vamos acercando a la igualdad entre hombres y mujeres, pero aún queda un gran trecho que recorrer. Esto es algo que se puede comprobar en muchos aspectos de la vida cotidiana y en muchos ámbitos de la sociedad, incluido el turismo. Aunque en principio pensemos que hombres y mujeres somos iguales en lo que a los viajes se refiere, podemos toparnos con situaciones bastante desagradables que pueden terminar por estropear esas vacaciones que llevas preparando durante meses.

En algunos lugares, las mujeres deben ir acompañadas de hombres o vestidas según un cierto código que generalmente implica llevar bastante cubierto el cuerpo, pero también existen sitios en los que directamente las mujeres no pueden entrar. Sí, en el siglo XXI. Unas prohibiciones que suelen responder a temas religiosos y culturales de esos lugares y que debes conocer antes de viajar a ciertos países. Aquí tienes los cinco ejemplos más sonados del planeta.

Monte Athos, Grecia | Wikimedia

Monte Athos (Grecia)

Seguramente esperabas toparte sólo con países árabes, pero no tenemos que irnos demasiado lejos para encontrar un lugar al que las mujeres no pueden acceder. El Monte Athos, en Grecia, es un rincón bastante difícil de visitar, pero mientras que los hombres pueden hacerlo solicitando un permiso especial, las mujeres no tienen oportunidad alguna. Habitado por monjes, este monte no conoce ni siquiera animales hembras, salvo las gatas, el resto están completamente prohibidos.

Monte Omine, Japón | Wikimedia

Monte Omine (Japón)

Y de un monte pasamos a otro, pero en esta ocasión en la otra punta del planeta. En Japón, el Monte Omine alberga un bello monasterio que se erigió en el siglo VIII. Se trata de un templo budista en el que está totalmente prohibida la entrada de mujeres. Se alegan motivos religiosos, es decir, la prohibición se debe, según lo que ellos mismos afirman, a un intento de evitar las tentaciones para los hombres religiosos que viven allí.

Playa de Mlimadji, Islas Comores | Wikimedia

Playa de Mlimadji (Islas Comores)

Aunque cuando veamos una playa pensemos en un lugar completamente libre, existen algunas en las que también hay prohibiciones. El que quizá sea el ejemplo más extremo es el de la playa de Mlimadji en las Islas Comores, donde no se permite la entrada a mujeres desde hace unos años. Pese a que en un inicio las mujeres sí podían entrar en ella y bañarse, la presión de la comunidad religiosa provocó que el gobierno instaurara esta prohibición.

Templo de Ayyappan, India | Wikimedia

Templo de Ayyappan (India)

Como ves, todas estas prohibiciones suelen tener su raíz en un tema religioso, igual que ocurre con esta. En India hay templos prácticamente en cada esquina, pero el de Ayyappan es uno de los más visitados del país. Sin embargo, a él no pueden entrar todas aquellas mujeres que estén en edad de menstruar, es decir, aproximadamente entre los 14 y los 50 años. Tradicionalmente, fue la propia deidad, Ayyappan, quien estableció esta prohibición.

Okinoshima, Japón | Wikimedia

Okinoshima (Japón)

Volvemos a hablar de un lugar sagrado en el que las mujeres tienen completamente prohibida la entrada. Okinoshima es una isla japonesa que está habitada por monjes y que está considerada como una de las zonas más sagradas del país. El acceso no es sencillo, pero para las mujeres es totalmente imposible. A ella sólo pueden acceder hombres que reciben una acreditación especial una vez al mes.