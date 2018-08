Sitios únicos en Japón para amantes de los animales

Forma parte de su cultura, y no hay nada como aprovechar la oportunidad que nos brindan lugares tan diferentes para tocar, acariciar, disfrutar y observar animales, tan diferentes de los consabidos parques zoológicos europeos. No es que en Japón no existan, pero es que a los japoneses les gusta verlos en libertad, y sobretodo, y a ser posible, interactuar con los más mimosos. Así que te dejamos una lista de lugares en Japón que no debes dejar pasar si te a ti también te gustan los animales.

Parque de Nara | Turismo de Japón

Alimenta a los ciervos en Nara.

Nara, la antigua capital de Japón, está llena una de esas visitas imprescindibles, una ciudad en la que disfrutar de maravillas culturales, santuarios y templos que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.Pero para los amantes de los animales de todas las edades, porque a los más pequeños les encantará especialmente, es una visita obligatoria el Parque de Nara. Aquí, simpáticos y amigables ciervos sika deambulan libremente y se acercan sin problemas además de dejarse acariciar. Hay más de 1,200 ciervos en el Parque Nara y, aunque son salvajes, es implemente emocionante estar entre ellos y darle de comer. Es el mundo de Bambi convertido en realidad.

Isla Okunoshima | Turismo de Japón

Visita la Isla de los Conejos.

La isla Okunoshima en el Mar Interior de Japón es la ternura perfecta. Más de 250 conejos mullidos deambulan libremente por allí, y son dóciles y se acercan a los seres humanos, especialmente si les llevan golosinas. Los conejos tienen aquí su paraíso y nosotros también.La isla alberga un Museo del Gas y muchas ruinas y plantas de energía estructuralmente inseguras e instalaciones de investigación en las que no está permitido pasar, y es que en el psadao, fue un laboratorio de armas un lugar agridulce con un pasado triste, pero presente peludo.

Pájaros Shima Enaga | Hokkaido

Ver los animales de la isla de Hokkaido

Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, es conocida por el Festival de la Nieve de Sapporo que se celebra cada invierno. Pero si te gustan los animales, te derretirás con algunos de sus pequeños habitantes. Animales mimosos y pájaros esponjosos que solo se pueden encontrar aquí.Animales como el Ezo Momonga, la ardilla voladora japonesa, búhos, el pájaro Shima Enaga con su carita inocente, y el Hokkaido Fox, una de las dos subespecies de zorro rojo que se hay en Japón.

Parque de los monos de Jigokudani | Turismo de Japón

Ve a ver a los monos del Parque de los monos de Jigokudani.

Los monos japoneses más famosos son los que hemos vistos muchas veces disfrutando de las aguas termales rodeados de un paisaje nevado. Son fácilmente reconocibles por su cara roja y su pelaje marrón grisáceo, y son los únicos primates no humanos que realmente disfrutan de vivir en un clima tan frío.Son los primates vivos más al norte, además de nosotros, del planeta, y las imágenes de sus rostros relajados disfrutando de un baño caliente son un must. Viven en zonas montañosas de todo Japón y es probable que veas una pareja en cualquier zoológico de todo el país. Pero el lugar más popular para observarlos es el Parque de los monos Jigokudani en la prefectura de Nagano.Los mejores meses para verlos es de diciembre a marzo, cuando el área está cubierta de nieve.

Isla Aoshima | Turismo de Japón

Visita la isla de los gatos.

Para los amantes de estos animales, esta isla es un auténtico paraíso. Pero no solo hay una isla de este tipo en Japón, en realidad hay once islas de gatos. Las más conocidas son las Islas Tashirojima y Aoshima, y ​​son lugares ideales para a acariciar a tus animales favoritos.Los gatos fueron introducidos por los pescadores para proteger a los gusanos de seda que se utilizaban para hilar redes de pesca y para mantener a raya a los ratones. Pero hoy, estos animales superan al número de habitantes. Lleva golosinas para gatos y simplemente juega y disfruta con ellos.

Fukurou cafe | Fukurou cafe

Visita un café de búhos.

Los búhos estan de moday los cafés de Búhos puedes encontrarlos en Tokio y en Osaka. En ellos está permitido acariciarlos e incluso cogerlos. Solo hay que tener cuidado de que no te piquen.Pero no todos los cafés de búhos son iguales. Puede o no que te dejen abrazar a las aves así que mejor llega pronto y reserva ya que solo pueden estar un número determinado de personas a la vez.

Bunny Cafe | Japan Travel

Baja a las madrigueras en los cafés de conejos.

Los bunny cafés son lugares muy cuquis en los que puedes relajarte, tomar algo, e incluso en algunos, comprar animales. Y muchos, disponen de un área de caricias separada de la porque, los conejos no son tan limpios como los gatos. Como en cualquier otro café para mascotas de los que existen en Japón, tendrás que esterilizar tus manos antes de entrar y cambiar tus zapatos de calle por unas zapatillas.

Neko no Kanzume. Café de Gatos | Neko no Kanzume

Toma el té con los gatos en un café de gatos.

Los cafés de gatos son muy populares en Tokio. En Madrid ya existe alguno, pero aquí hay muchos. Y el motivo no es otro que muchos apartamentos japoneses no permiten que sus inquilinos tengan mascotas, así que los cafés neko son una gran oportunidad para pasar un buen rato en compañía de cariñosos gatos.Puedes disfrutar de una taza de café o té, o de un refresco con un gato en tu regazo.

Zao Fox Village | Zao Fox Village

Visita Zao Fox Village, la ciudad de los zorros.

Ya os hemos hablado en Viajestic de este fascinante lugar. Situado en las montañas cerca de Shiroishi, en este pueblo hay más de 100 zorros de todo tipo de tamaños y colores.Los zorros vagan libremente dentro de una gran reserva, y tú vas a poder caminar entre ellos. Es una sensación maravillosa. Allí mismo puedes comprar comida para alimentarlos, y acercarte a un área especial en la que podrás acariciar a varios animales, incluido un bebé zorro.

Jardín Machida Risu | Machida Risu

Visita un jardín de ardillas.

Si eres de los que piensa que las ardillas son seres adorables, disfrutarás como loco en cualquier jardín de ardillas.Cada jardín en Japón cuenta con una raza diferente de ardillas y, a veces, con otros animales pequeños como conejillos de indias y conejos. En algunos de estos jardines estarás obligado a usar guantes, pero otros permiten alimentar a las ardillas. Y atento porque estos encantadores animalillos, las ardillas, están más que acostumbrados a los seres humanos, así que no será raro que trepen por tu pierna o salten sobre tu hombro. El jardín de ardillas más famoso de Japón es probablemente el jardín Machida Risu-en en Tokio, en el que hay más de 200 ardillas.

También te puede interesar

¿Os imagináis cómo sería un zoo al revés? En China lo han hecho realidad

[[LINK:INTERNO|||Page|||665955|||]] Animales en peligro de extinción y dónde verlos en España