¿Cuáles son los idiomas más fáciles de aprender?

Un usuario de Reddit, Fummy, es quien ha creado este original mapa en el que se ve claramente un orden de clasificación de los idiomas más fáciles y difíciles de aprender. No sólo hizo un mapa de Europa, sino que también elaboró otro a nivel mundial. Para ello usó la información publicada por el Instituto de Servicio Exterior (FSI, siglas en inglés), un Departamento de Estado de EE. UU.

La información proporcionada por el FSI se basa en la experiencia del departamento en la capacitación de diplomáticos estadounidenses en idiomas extranjeros para sus estancias en el extranjero. A partir de esos datos, el mapa publicado en Reddit muestra el tiempo aproximado que necesita un hablante de inglés nativo para llegar a dominar las competencias de comprensión lectora y expresión oral en cualquier idioma.

El rango de dificultad varía en función de la cantidad de semanas y horas de estudio necesarias para lograr este objetivo de Categoría I (24 semanas / 600 horas de clase) a Categoría V (88 semanas / 2,2000 horas de clase).

Cierto es que cada lengua tiene sus entresijos como los tiempos verbales, prefijos, gramática, etc. Pero todo esto no debe suponer un desaliento, aunque el estudio se hiciera en base a angloparlantes, no debe de diferir mucho para los hispanohablantes.

Idiomas | Reddit

Mucho depende de la capacidad de aprendizaje del idioma natural de una persona, la motivación, la calidad de instrucción y el nivel de competencia lingüística que desea alcanzar. Si solo pretendemos alcanzar el nivel básico de subsistencia como pedir una cerveza o comprar el pan, no necesitaremos demasiado tiempo para lograrlo. Por otra parte, dar una presentación en clase o en el trabajo nos llevará más tiempo.

Según el mapa el francés, español, portugués, italiano y noruego están entre los clasificados como Categoría I, la más fácil de aprender. Alemán recibe una clasificación de Categoría II (30 semanas / 750 horas de clase), que los usuarios de Reddit especulan se debe a las estructuras gramaticales desconocidas del idioma en comparación con las "lenguas romances" (español, portugués, francés, italiano, rumano y catalán).

Idiomas como el finlandés o el húngaro se clasifican en la Categoría IV y serían necesarias unas 44 semanas (1.100 horas de clase) para llegar a ser moderadamente fluido. Así mismo, el ruso y la mayoría de los idiomas de Oriente Medio también obtienen una calificación de Categoría IV.

Entre los idiomas de mayor dificultad, la Categoría V se encuentran el chino y el japonés, necesitando más 88 semanas (2,200 horas de clase) para llegar a ser un usuario competente de esos idiomas.

¿Te has decidido ya por qué idioma vas a aprender?