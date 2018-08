El crucero más extremo del mundo, dentro de un carguero de contenedores

El mundo del crucero se ha convertido en todo un revulsivo de la industria turística. Cada vez son más los barcos de dimensiones gigantescas capaces de llevar a miles de turistas por mares paradisíacos al tiempo que le ofrecen todo tipo de actividades, gastronomía de lujo, espacios de confort… Sin embargo, no todos saben que también es posible viajar en los titanes del mar: los cargueros.

Con cargas de miles de toneladas, contenedores de todos los colores y rutas que en nada se parecen a las que hacen semanalmente los cruceros turísticos, estos barcos surcan los siete mares llevando mercancías de todo tipo a los principales puertos comerciales. Y en su interior, sí, hay hueco para algunos pasajeros. Solo en apenas un 1% de los mismos, pero menos es nada.

Como explican en Freighter Cruises, una de las empresas especializadas en este tipo de viajes, apenas superan los 300 cargueros en todo el mundo los que permiten a un pasajero viajar en él, pero son suficientes como para poder elegir. “Es un modo de viaje tan nicho que mucha gente apenas sabe que existe, y es necesario que el que se enrole tenga claro que va a estar muchísimo tiempo en el barco y en viajes muy largos”.

Camarote para pasajeros en un barco carguero | The Cruise People

La mayoría de los buques que permiten pasajeros son franceses o alemanes, con espacio para entre 4 y 12 personas. Todas tienen un espacio privado en las cubiertas más altas de la zona de mando, y se benefician de los servicios que el propio barco tiene para su tripulación, como un gimnasio o una piscina. Además, la comida se realiza con el capitán y el resto de los tripulantes, al menos los de mayor rango, y su precio está incluido en el precio.

Almuerzo con la tripulación del barco carguero | cma-cgm.com

Compañías como CMA-CGM transportaron en los últimos años a una media de 875 personas por año. El viaje, además, se puede elegir en muchas ocasiones. El precio es alto, alrededor de 125 €/noche, pero a cambio no hay más gastos a bordo. Esta empresa, por ejemplo, ofrece travesías de Europa a Brasil, del Mediterráneo a Estados Unidos o incluso surcando el Pacífico de costa a costa.

Muchos días, desde el camarote, solo se ven contenedores y océano | Archivo

El precio final depende del barco y del número de días. Actualmente, la empresa Cargo Ship Voyages, por ejemplo, ofrece plazas para un viaje desde Fos Sur Mer, en el sur de Francia, hasta el norte de China, ida y vuelta, por unos 7.900 €. En total son 77 noches de travesía aproximada, con paradas en España, Malta, Líbano, Egipto, Djibouti, Emiratos Árabes, Indonesia, Vietnam y China.

Toda una odisea para la que hay que estar muy concienciado. Y es que serán muchas horas de soledad, de no tener a mucha gente con la que hablar, salvo en los ratos de las comidas, y pocas posibilidades de bajar si no se está en el puerto (por cierto, el barco no espera si se tiene que ir y se te ha pasado la hora de volver).

¿Te atreves a sumarte al modo de navegar más alternativo?