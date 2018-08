La chapucera traducción de la nueva web oficial de turismo de Santander al utilizar un traductor automático

La web oficial de turismo de Santander que hace pocos días daba la bienvenida a los usuarios con una web renovada y ante las puertas de la apertura de la feria de turismo más importante, FITUR, que ha abierto hoy sus puertas ha quedado ridiculizada por la chapucera traducción de la página a otros idiomas.

La web ha traducido de forma literal algunas zonas de la ciudad, que en otros idiomas o no tiene sentido o el significado es demasiado peyorativo. Ha llamado mucho la atención sobre todo a los usuarios de la red social Twitter que el 'Centro Botín' se haya traducido como 'Loot Center' (centro del saqueo) o que 'Casco Histórico' se haya traducido como 'Historic Helmet' (Helmet es la traducción de la palabra casco que se suele utilizar para la cabeza).

Esta bochornosa traducción no es debida a un mal traductor, sino a la falta de uno. La web ha utilizado un traductor automático, concretamente el 'Google Translate' para traducir su página a otros seis idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, polaco y portugués y aunque este traductor está bastante conseguido evidentemente tiene sus limitaciones y más cuando ya no solo hay que traducir palabras, sino contextos e historias que para una buena comprensión en otro idioma. No basta solo con transcribir las palabras de una lengua a otra.

La falta aún es más grave quizá al tratarse de un organismo oficial y al público al que va dirigido que es el turismo. La web parece haberse centrado solo en el visitante nacional y haberse olvidado del turista extranjero siendo además en el año en el que España ha batido el récord de turistas extranjeros con más de 82 millones de visitantes internacionales.

Esto ha provocado diversas reacciones, una de ellas de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes que ha lanzado un comunicado. La página web ya ha sufrido algunas de las modificaciones para subsanar los errores más graves y ha añadido debajo de la opción de elegir idioma que la traducción está hecha por ‘Google Translate’