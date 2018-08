Los 5 centros comerciales más espectaculares del mundo

Hacer turismo no sólo significa ver monumentos, pasear por el casco antiguo de una ciudad o visitar sus museos, sino empaparse de la cultura y pasar a formar parte por unas horas o por unos días de la población de la misma. Y para ello… ¿Qué mejor que hacer una parada en uno de sus centros comerciales y perderse entre sus tiendas?

Lo que muchas veces ignoramos es que los más grandes y espectaculares del mundo no sólo nos ofrecen locales en los que comprar ropa, complementos y demás objetos, además de restaurantes y cines. Algunos cuentan incluso con parques de atracciones, zoos y hasta pistas de esquí en medio del desierto. Lugares que, sin duda, merece la pena visitar al menos una vez en la vida.

Por eso, hoy te traemos los 5 centros comerciales más impresionantes de todo el globo terráqueo. Apúntatelos todos, porque una vez contemples todo lo que puedes encontrar dentro de ellos no querrás perdértelos.

Mall of America - Minnesota (Estados Unidos)

Mall of America - Minnesota (Estados Unidos)

Además de todo lo básico que debe tener un centro comercial, este enorme complejo situado en Minnesota alberga el parque de atracciones interior más grande de Estados Unidos. En él podrás encontrar hasta un total de 5 montañas rusas, además de otras opciones de ocio como exposiciones dedicadas a CSI, Barbie o Star Trek.

Dubai Mall - Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

Dubai Mall - Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

Este centro comercial puede ser considerado prácticamente como el más espectacular del mundo. Además de albergar un acuario con el mayor panel acrílico del mundo y parques de atracciones, también dispone de habitaciones de hotel, simuladores de vuelo y más de mil establecimientos. Una auténtica ciudad.

Si vas a Dubai, tenemos un ‘bonus track’ para ti. En el ‘Mall of Emirates’ podrás ser testigo de una imagen que muestra el verdadero contraste que puedes encontrar en la ciudad: una pista de esquí en pleno desierto.

The Grand Canal Shoppes - Las Vegas (Estados Unidos)

The Grand Canal Shoppes - Las Vegas (Estados Unidos)

Una pequeña Venecia en la otra punta del mundo. No pienses que es una pobre imitación, este centro comercial situado en la ciudad del juego ha cuidado todos los detalles, construyendo unos canales perfectos que, acompañados de la decoración en sí, con obras de Leonardo Da Vinci, lograrán que te sientas en plena Italia.

Krzywy Domek - Sopot (Polonia)

Krzywy Domek - Sopot (Polonia)

Puede que no sea el centro comercial más grande, que no albergue un enorme número de tiendas o que no sea una reproducción de otra ciudad, pero Krzywy Domek te sorprenderá. Su fachada es una de las más fotografiadas de Polonia. Conocida como ‘La Casa Torcida’, está inspirada en las ilustraciones de Jan Marcin Szancer y PerDahlberg.

West Edmonton Mall - Edmonton (Canadá)

West Edmonton Mall - Edmonton (Canadá)

Este centro comercial es más bien un centro de ocio. En su interior alberga un enorme parque acuático con más de 15 toboganes, una piscina con olas artificiales ideal para surfear, un palacio de hielo, un zoológico con más de 100 especies, un campo de tiro, una réplica exacta del buque Santa María de Colón, un campo de mini golf y un parque de atracciones. La pregunta es… ¿Es posible salir de allí?

Pasar un rato en uno de estos centros comerciales te regalará una experiencia completamente diferente y única. ¡No desaproveches la oportunidad!