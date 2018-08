Casas para triunfar en Instagram

Las redes sociales ocupan ya la mayor parte de nuestro día a día. ¿Quién no ha compartido fotos de sus viajes, o de los lugares más encantadores que ha ido encontrando por el camino? Tanto, que incluso ya hay rankings de las ciudades españolas más fotografiadas en Instagram.

Pero de lo que no hay ranking es de las casas de ensueño que algunos disfrutan. Por ese motivo, HomeAway nos propone una atractiva selección de casas en las que nos vamos a poder alojar alrededor del mundo, que podrán convertirse en protagonistas de las stories más vistas, las publicaciones con más likes de la historia y, también en la envidia, ¿sana?, de nuestros amigos.

Destinos de vacaciones en los que hacernos los mejores selfies, y subir a la red publicaciones nuestras en casas de ensueño.

Marmotte Montaña Zenith | HomeAway

En Argentiére, en Francia.

Este espectacular chalet está situado en una ubicación privilegiada, en el corazón de la antigua aldea de Argentiére, en Chamonix. Y es ideal para los amantes del esquí y los deportes de nieve. Marmotte Montaña Zenith está construido en su totalidad en madera envejecida, y combina en su interior mobiliario de diseño contemporáneo con una exquisita arquitectura tradicional de montaña. Hasta 13 personas pueden alojarse cómodamente en este lujoso chalet y descansar contemplando las preciosas vistas panorámicas del macizo del Mont Blanc Montaña y de la estación de esquí de Les Grands Montets desde las ventanas. Sin duda aquí te sentirás como en tu propia casa. Además, cuenta con sauna, chófer y chef privado. Lo que son unas vacaciones soñadas. Marmotte Montaña Zenith

Atelier. Parroquia de Saint James | HomeAway

En Parroquia de Saint James, en Barbados.

Bienvenidos al paraíso. Atelier es una villa de lujo donde el color blanco es el protagonista absoluto. Espaciosa y luminosa, sus amplios ventanales permiten disfrutar del contraste del azul del mar con el intenso verde de una vegetación exuberante. Relax, confort y lujo son los tres denominadores comunes de esta villa proyectada por el arquitecto Alistair Downie, que fue terminada con materiales contemporáneos como la piedra caliza portuguesa.

Su ubicación, en una colina sobre la costa oeste de Santiago, es simplemente espectacular. Y a tan solo cinco minutos de una de las playas más bonitas y famosas de las islas: la bahía de Cañas. Además, alojarte en la villa es disponer también de ama de casa personal y chef. No se puede pedir más. Atelier

Loft. Canal Saint-Martin | HomeAway

En París, también en Francia.

Podemos alojarnos en este amplio y luminoso loft situado en el bonito Canal Saint-Martin, cerca de la zona de Marais. Un espectacular espacio, resultado de la reconstrucción de un antiguo edificio industrial. Con capacidad para 11 personas, dispone de cinco dormitorios y dos baños tradicionales con bañera blanca típica francesa, entre otras estancias. Sus altos techos y grandes ventanales, inundan de luz el interior. Dicen que no hay nada más romántico que la capital francesa y este loft, será el sitio perfecto para disfrutar de unas vacaciones para dos en “la ciudad del amor” recorriendo las bellas calles parisinas. No hay mejor lugar al que darle un like. Loft Canal Saint-Martin

Casa Spa. Ciudad del Cabo | HomeAway

En la bella Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

La Casa Spa destaca por su belleza arquitectura, elegante y ultramoderna. Con paredes de vidrio de suelo a techo, esta propiedad se convierte en un refugio de luz. Con una capacidad para 6 personas, sus bellas vistas panorámicas a la naturaleza que la rodea, con la escarpada cordillera de la Península del Cabo como telón de fondo, la convierten en un destino ideal para los amantes del diseño y la exclusividad.

Amplios espacios se distribuyen en el interior en tres dormitorios con camas tamaño súper king-size y tres baños de líneas vanguardistas. Y en el exterior, la espectacular piscina y su exuberante jardín serán los espacios perfectos para hacerte fotos increíbles para compartirlas en las redes sociales. Casa Spa

