Buñol se tiñe de rojo con La Tomatina

Como desde hace 70 años, el último miércoles de agosto, las calles del centro de Buñol se teñirán de rojo con la fiesta de la Tomatina, la batalla a tomatazos en la que más de 22.000 personas se baten en un duelo intenso.



Comenzó casi por casualidad, aunque hay varias versiones. Por ejemplo, la que dice que, en 1945, unos jóvenes que estaban viendo pasar el desfiles de gigantes y cabezudos decidieron inmiscuirse entre los músicos. Con tan mala 'suerte' que uno de los que desfilaban se cayó y, muy enojado, comenzó la discusión. La suerte quiso que sucediera a pocos metros de una verdulería… ¿Ahora te haces una idea de la batalla campal que se armó ese día? Tan grande fue, que enseguida fue un todos contra todos lanzándose cosas.



Al año siguiente, los mismos jóvenes se presentaron para, intencionadamente, repetir el suceso. Esta vez se fueron armados de tomates. Y aunque la Policía disolvió el hecho, la costumbre se fue arraigando hasta convertirse en el evento que es hoy en día. Toda una fiesta en la que se machacan 145 toneladas de tomates en apenas unas horas. Por cierto, la variedad de tomates que se utiliza, por su sabor, no está destinada para el consumo humano.



En 1957 la celebración fue cancelada por las autoridades. Pero a los vecinos le gustaba tanto, que desfilaron con un ataúd lleno de tomates y una banda interpretó la marcha fúnebre. Finalmente, lograron reanudar una tradición que en 2002 se convirtió en Fiesta de Interés Turístico Internacional por la Secretaría General de Turismo.



¿Recuerdas que te comenté que todo comenzó con la interrupción de un desfile de cabezudos? No es casualidad. La Tomatina coincide con las fiestas patronales de Buñol. Como novedad, este año podrás seguirla a través de Internet gracias a la transmisión de varias cámaras fijas instaladas en los puntos estratégicos.



Y no te creas que el impacto de La Tomatina es sólo español. Que sepas que hasta Bollywood retrató la fiesta en 'Sólo se vive una vez', la película dirigida por Zoya Akhtar. Con canción y baile incluido...

También aparece en el videojuego Tekken 6, que simula una lucha en la tomatina buñolense.

Si bien es una de las grandes fiestas de la Comunidad Valenciana, no te creas que es gratuita. El Ayuntamiento, desde hace unos años, ha decidido ponerle un precio mínimo a la entrada (10€) para que los vecinos 'afectados' por la lluvia roja pudieran protegerse y garantizar la seguridad de los asistentes. También la colaboración de los participantes ha logrado que aumente la oferta de actividades extra para que disfruten todos quienes se acercan a Buñol.

La Tomatina será el 26 de agosto. Una semana antes, el 22, será la versión infantil (de 4 a 14 años).

