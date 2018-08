Así sería la ciudad bajo el agua del futuro

El ser humano avanza y, por supuesto, se reproduce. Como consecuencia de la mejora del nivel de vida, la población mundial está aumentando considerablemente y hay quien ha comenzado ya a preocuparse por lo que ocurrirá dentro de unos años, cuando en la Tierra no haya espacio aparente para todos los que la habitan. ¿Dónde está la solución? ¿Debemos construir edificios más altos de lo que jamás habríamos imaginado? Pero… ¿Y qué ocurrirá en las calles de grandes ciudades como Nueva York, Londres o Tokio cuando las aglomeraciones impidan incluso caminar? En Japón han logrado dar con la clave para que todo esto no ocurra y para que el futuro no suponga una enorme preocupación para todos: el fondo marino.

Ciudad bajo el agua | Ciudad sumergida

Estamos acostumbrados a explotar lo que tenemos a simple vista, es decir, tierra firme, y muchas veces se nos olvida que nuestro planeta posee unos mares y océanos inmensos en los que, quizá, también podríamos vivir dentro de unos años. Si bien hace un tiempo se comenzó a mirar al espacio para tratar de encontrar la solución a estos problemas que te hemos planteado, ahora los japoneses han puesto sus ojos en el fondo marino, donde pretenden construir ciudades enteras que todos podremos habitar, sin renunciar a ningún tipo de comodidad y haciendo vida con normalidad, como la que desarrollamos a día de hoy sobre la tierra.

Esta ciudad de la que hablamos tendría un total de 75 pisos y su estructura sería muy similar a la de una espiral. En principio, las plantas superiores serían destinadas a lo que es la propia ciudad, con sus casas y establecimientos, mientras que en la base se desarrollarían laboratorios científicos en los que se desarrollarían una serie de estudios para explotar aún más el fondo marino.

Además de contar con las infraestructuras y tecnologías necesarias para que ningún tipo de inclemencia meteorológica o fenómeno natural supusieran un riesgo para la ciudad en sí misma, esta estructura submarina se diseñaría con el confort como punto más importante. No imagines una especie de nave industrial dividida en hogares, estamos hablando de una ciudad completa, tal y como las que conocemos a día de hoy, pero bajo el agua.

Ciudad bajo el agua | Ciudades submarinas

En principio, según se planteó en su primer diseño, esta ciudad contaría con oficinas, un enorme hotel, zonas comerciales y un gran complejo residencial, en el que vivirían todos sus habitantes. De momento se trata de un proyecto de cara al futuro que, evidentemente, podría sufrir numerosas modificaciones, pero para tratarse de una especie de primer boceto lo cierto es que tiene muy buena pinta. El ser humano siempre se ha caracterizado por superarse a sí mismo y la construcción de esta ciudad submarina no haría otra cosa que volver a demostrar que nunca dejamos de crecer.

Y tú, ¿te atreverías a vivir bajo el agua? ¿Cómo te imaginas esta ciudad a lo Atlantis?