La aerolínea más puntual del mundo es española

La consultora en información de vuelos, servicios y aplicaciones de la industria de los viajes Flightstats elabora cada año un ranking sobre cuáles llegan a su hora. Los premios premios reconocen a las mejores aerolíneas entre las mejores -the Best of the Best-, que demuestran consistentemente su alta ejecución operativa y cumplen su promesa de llevar a los pasajeros a sus respectivos destinos a su hora, según la consultora.

En la octava edición, correspondiente a 2016, en lo más alto del pódium se sitúa una aerolínea española, Iberia. La principal compañía aérea de nuestro país registró el pasado año una puntualidad del 87,79% en sus vuelos, seguida de Japan Airlines Corporation, que tuvo un 87,33% de puntualidad, y de Delta con un 86,69% de vuelos en hora. En 2016, Iberia no sólo ha sido la aerolínea internacional más puntual del mundo (Major Global Airline), sino también la aerolínea más puntual de Europa (European Major Airline) y la más puntual de Europa también como aerolínea de red contabilizando sus datos junto a los de su franquiciada Iberia Regional Air Nostrum (European Major Airline Network). En esta categoría europea, Iberia ha sido la primera en puntualidad (88,18%), seguida de Austrian Airlines (85,74%) y Lufthansa (83,77%) y British Airways (75,17%). Entre los primeros puestos europeos también se encuentran easyJet (75,12%) y Vueling (65,35%).

Estar en lo más alto del pódium no se consigue de la noche a la mañana y así, en los últimos cuatro años, Iberia ha ido mejorando su situación en el ranking de puntualidad hasta situarse en lo más alto. Fue la cuarta más puntual del mundo en 2013, tercera en 2014, segunda en 2015 y la primera en 2016. “Estamos especialmente orgullosos de este reconocimiento, pues afecta de forma directa a nuestros clientes. La puntualidad es uno de los aspectos que más valoran, y por ello hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a mantener unos altos índices de calidad”, ha asegurado el presidente de la aerolínea española, Luis Gallego, al conocer esta distinción.

Todo ello se suma al hecho de que, además, Iberia Express, la filial low cost de la aerolínea española, ha sido la aerolínea de bajo coste más puntual del mundo (89,64%), puesto que ocupa por tercera vez consecutiva, y que supone un importante reconocimiento a nivel internacional al esfuerzo, compromiso y dedicación de una aerolínea que en tan sólo 4 años y medio de vida ha conseguido importantes logros. Le sigue Air Baltic con un 88,68% de puntualidad.

Por alianzas, Oneworld, a la que pertenecen Iberia e Iberia Express, fue la más puntual el año pasado a nivel global con un 81,19% de sus vuelos en hora, un puesto que alcanza por cuarto año conseguido. Está seguida de Star Alliance (78,58%), y de Skyteam (77,70%).

