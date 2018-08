Cómo serían estas 7 antiguas ruinas

Visitando estos lugares, dejamos volar la imaginación, y podemos incluso llegar a ver, en parte, cómo era la vida allí antaño, cuando se podía disfrutar de estas grandes construcciones en todo su esplendor.

Hoy hemos hecho un esfuerzo y hemos ido un paso más allá, porque vamos a reconstruir siete magníficos monumentos para hacernos una idea de su majestuosidad y su grandeza.

El Partenón de Atenas

En la antigüedad, este templo albergaba una monumental estatua de oro de Atenea, la diosa griega de la sabiduría, el oficio y la guerra. Algo que nos da ya una pista acerca de su importancia. Asentado en lo alto de la colina, en la Acrópolis, en la antigua ciudadela de Atenas, el Partenón es sencillamente imponente.En 1687 fue severamente dañado en la Gran Guerra Turca, pero gran parte de su robusta arquitectura dórica quedo intacta. Hoy es uno de los monumentos más visitados del mundo, son millones los que se acercan a verlo cada año. Aquí está, completamente restaurado, para que puedas ver su gloria original.

La pirámide de Nohoch Mul, Cobá

Cobá son las ruinas menos exploradas pero unas de las más grandes e importantes de la península de Yucatán, en México. Se cree que el sitio se estableció entre el año 100 a.C. y 100 d.C, y que fue abandonado alrededor del 1550, con la llegada de los conquistadores españoles.

Cobá es de los pocos descubrimientos que aún no se han explorado y restaurado en su totalidad, debido principalmente a que se encuentra ubicado en plena jungla. Y es espectacular Nohoch Mul que con sus once metros de altura es la pirámide maya más alta de la península de Yucatán y la segunda pirámide maya más alta del mundo. Fue descubierta en el siglo XIX, pero el sitio arqueológico no se abrió al público hasta 1973, ya que la espesa jungla que lo rodeaba dificultaba su localización. Así se vería reconstruida.

El templo de Júpiter

Construido en para honrar a Júpiter, el dios del cielo y el trueno, este templo fue el principal centro religioso de Pompeya, una pequeña ciudad romana en la bahía de Nápoles. Del siglo II a. C., fue gravemente dañado en el terremoto del año 62 d. C. y estaba siendo restaurado cuando el Vesubio entró en erupción.

En el siglo XVI, fue redescubierto, y muchos años de excavaciones han conseguido que hoy en día millones de visitantes puedan entender mejor cómo era la fascinante vida cotidiana de esta ciudad romana del siglo I. Y así se vería restaurado.

Milecastle 39 sobre el Muro de Adriano

Hemos recreado también uno de los Milecastle, o fuertes situados en uno de los paisajes más espectaculares de Inglaterra, el Muro de Adriano, que se remonta al siglo I. Así está en la actualidad.

Los historiadores todavía debaten hoy en día las razones de la construcción del muro. La teoría más popular es que al convertirse en emperador romano en el año 117 d.C, Adriano, construyó el muro para hacer que su imperio fuera más seguro. Y los fuertes conocidos como “milcastles” se colocaron a lo largo del muro a intervalos de aproximadamente una milla romana. Pero mira como se vería antaño, imponente.

El templo de Lúxor

El Templo de Lúxor, toma su nombre del término árabe, al-Uksur que significa "fortificación", y ha sido siempre un sitio sagrado. Encargado por Amenhotep III en el 1380 a.C, fue renovado unos cien años más tarde para incorporar una gran puerta de entrada de pilón y un patio abierto.

El Templo de Lúxor es una de las construcciones de piedra más monumentales del antiguo Egipto, testimonio de la grandeza y la larga historia del país, y es una visita imprescindible cuando una visita el país. Nos encantaría poder verlo así.

La pirámide del Sol de Teotihuacán

Teotihuacán fue uno de los primeros centros urbanos del centro de México, y es además uno de los sitios arqueológicos más importantes de México. Algo que no es de extrañar cuando uno es consciente de cómo era esta impresionante ciudad.

Fue construido entre los siglos I y VII, pero en realidad sabemos muy poco sobre quiénes lo construyeron y vivieron ahí. Teotihuacán es simplemente espectacular. Una de las primeras ciudades complejas en la región, de una civilización que desapareció misteriosamente.

La Pirámide del Sol es el edificio más grande de Teotihuacán y es una de las pirámides más antiguas del centro de México. Imponente antes, y después de reconstruirla.

El Area Sacra di Largo Argentina

Esta plaza en Roma, la capital de Italia, no alberga una, sino cuatro ruinas de templos romanos. El Templo B es el más reciente de los cuatro, y seis de sus columnas, el tramo de escaleras original y el altar están intactos.

Los visitantes de la zona no solo encontrarán un sitio arqueológico fascinante, sino también cientos de gatos, gatos que viven plácidamente entre las ruinas. Los voluntarios los alimentan, limpian y animan a los visitantes a acariciarlos o incluso a adoptar a alguno de ellos. Así es como se habría visto el templo antaño, eso sí, sin los gatos.

No te pierdas una visita nocturna a esta plaza, la iluminación que juega con luces y sombras te transportará al pasado.

Así podemos ver cómo serían, gracias a Expedia. También te puede interesar

