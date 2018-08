Lugares cool de Los Ángeles que los locales no quieren que conozcas

Que Los Ángeles es una de las ciudades más cañeras de los Estados Unidos es un hecho. La industria del cine, sus playas, y sus calles son un reclamo para miles de turistas cada año. Y una vez allí, todos nos acercamos a los lugares que aparecen en las guías de viaje.

Pero es probable que no sepas que hay algunos lugares, que por supuesto no aparecen en estas guías, y que son sí o sí, un must en la ciudad.

Angels Flight | Metro

Angels Flight

El transporte público es un tema complicado en la Ciudad de los Ángeles. Pero escondido entre todos esos pasos superiores de la autopista hay un funicular, muy cerca de Bunker Hill. Un secreto que debes conocer.

Porque desde hace años este funicular ha llevado a viajeros perezosos desde Hill hasta Olive Street, un total de 298 pies, por apenas medio dólar. Es el ferrocarril más corto del mundo, tiene más de 100 años, fue construido en 1901, y puede ser el viaje más eficiente de tu vida. Además, sus pequeños y emblemáticos vagones naranja y negro ahorran aproximadamente 2 minutos de incómoda escalada. Se combinan bastante bien con los enormes rascacielos, restaurantes baratos y Performances que encontrarás en la cercana California Plaza.

El Valle de San Gabriel

Olvídate de Chinatown en Los Ángeles, porque este rincón de la ciudad, aunque desconocido para la mayoría, es en realidad el mejor enclave étnico y mucho más limpio.

Cualquier día de la semana, los lugareños y los turistas acuden en masa a este lugar para comer, obviamente, pero también para disfrutar de la cultura asiática.

Valley Blvd. es un universo de tiendas con carteles de caracteres chinos, así como de tiendas especializadas difíciles de encontrar en cualquier otro lugar. Prueba los Dim Sum en Lunasia, o come tartas de huevo recién salidas del horno en Kee Wah Bakery.

El rojo y el oro se alinean en las concurridas calles de este centro chino de la ciudad, especialmente durante las fiestas como el Año Nuevo Chino y el Festival de la Luna.

Dim Sum en Lunasia | Lunasia

Old Town Pasadena

Incluso cuando no es el día de Año Nuevo o el día de partido entre los Trojans vs. Bruins, encontrarás grupos de personas a lo largo de Colorado Blvd. Olvídate de caminar por L.A. Hazlo por aquí, hay arquitectura, tiendas, restaurantes, arte, cultura y, por supuesto, fútbol.

Griffith Park

Algunas personas lo llaman la versión de la Costa Oeste de Central Park. Pero para los locales de L.A., solo se trata de un enorme espacio de tierra indómita. Hay senderos para emprender caminatas, senderos para bicicletas y carruseles, pero también se celebran conciertos en directo gracias al Greek Theatre. En las escarpadas colinas de Griffith Park hay una red de 85 kilómetros de senderos, y sin duda una de las excursiones más gratificantes es el camino que conduce desde el estacionamiento del Observatorio que hay en el parque hasta la cima del Monte Hollywood, el pico más alto. Las vistas desde allí son espectaculares, pero recuerda que el parque es un área silvestre y tienes que ir con precaución, ya que tus compañeros de viaje serán las codornices salvajes, los roedores, los zorros, los coyotes, los ciervos, y las temidas serpientes de cascabel.

Griffith Park desde el cartel de Hollywood | Photo courtesy of Pilot Madeleine

The Varnish Bar

Escondido discretamente en el centro histórico de Los Ángeles es un bar clandestino en el que hay un poco de todo. Desde un ambiente refinado cinco estrellas de la época de la Depresión, a un bar de estilo vintage, cabinas con paneles de madera, iluminación suave de velas, eso sin mencionar bebidas y licores, y cócteles hechos a mano con los mejores ingredientes: zumos, bayas y hierbas. La cultura del cóctel es un must aquí.

The Varnish Bar | The Varnish | 213 Hospitality

The Original Farmers’ Market

Solo en West 3rd y Fairfax encontrará el único y original mercado de la ciudad. Es la mejor opción para comprar productos frescos, y el único mercados al aire libre de la ciudad que se celebrar desde 1934. Si no lo conoces te encantará con sus hileras de pequeños puestos vendiendo cosas como jugosas granadas o helados pasados de moda.

Prueba, compra, toma, y saborea, mientras disfruta de la música.

The Original Farmers’ Market | The Original Farmers’ Market

Exposition Park Rose Garden

Justo en las afueras del Coliseum, en el corazón de una jungla de intenso tráfico, puedes respirar el aroma de las rosas recién nacidas en este paraíso botánico que pocos conocen.

Más de 200 variedades de rosas y 200.000 arbustos, una impresionante fuente de agua y espacio con césped para que disfrutes de una sesión de fotos agradable y natural es lo mejor de este rincón.

Exposition Park Rose Garden | L. A. Department of Recreation and Parks

Teatro Vineland Drive-In

Este funky drive-in siempre cuenta con asombrosas exhibiciones de películas para disfrutar desde la comodidad de tus propios asientos. Y abre los siete días de la semana. Los shows comienzan cuando se pone el sol, y por tan solo nueve dólares, vivir la como un auténtico americano de película, una sesión de cine de las que hemos visto miles en ls propias películas.

Vineland Drive-In | Southern California Drive-In Movie Society

The Tea Room en la Biblioteca Huntington

Disfruta de una tarde de té. Y hazlo aquí, acompañado de sabrosos sándwiches, quesos gourmet, bollos recién tostados y tés recién hechos. Además hay un jardín de rosas a la vuelta de la esquina y algunos jardines botánicos tradicionales chinos y japoneses en el lugar, para que puedas salir a dar un paseo después.

Jardines del The Tea Room en la Biblioteca Huntington | Visit California

The Last Bookstore, o la última Librería

Es la combinación entre libros y arte. Y es que este espacio sorprende con sus decoraciones únicas y una estética acogedora, así como también por su ambiente relajado.

Ponte las pilas en ciencia ficción, o saca tu Sherlock interior mientras exploras una bóveda llena de libros de crímenes de la vida real. Incluso hay un laberinto de libros y un laberinto en el que perderse en el segundo piso. También hay una sección de ofertas en la que puedes buscar y descubrir libros y discos de vinilo por menos de un dólar. Incluso puedes vender o intercambiar libros, CD y DVD usados por algo de la tienda.

The Last Bookstore | LA Tourism & Convention Board.

t's A Wrap Thrift Store

Aquí terminan los vestuarios y los accesorios después de que hayan tenido sus 15 minutos de gloria en series y películas. Es la única tienda de este tipo en cualquier lugar del mundo, y es un auténtico must para los buscadores de ofertas de prendas en buen estado y muy fashion. Prendas usadas en los estudios de cine acaban aquí.

L.A. River Murals

Lo que una vez fuera una horrible y terrible zanja del Valle de San Fernando, es hoy un lugar de visita obligada. Graffittis que muestran emblemas del pasado diverso de Cali. La celebrada artista chicana Judy Baca lo describió como "un tatuaje en la cicatriz donde alguna vez corrió el río". Merece la pena.

L.A. River Murals | SPARC

