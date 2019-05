Si viajas a Maldivas, estas son los consejos que tienes que seguir

Es evidente que Maldivas es uno de los rincones de ensueño más preciosos de todo el mundo. Si, finalmente, has querido visitar sus espectaculares rincones, estos son todos y cada uno de los consejos que debes seguir para disfrutar al máximo de tu aventura. Estamos seguros de que este viaje te marcará para siempre.

Destino romántico... ¡Y de aventura!

Es evidente que, normalmente, se asocia a las Maldivas un mero viaje de novios. Con lo cual, se le asocia únicamente lo romántico, dejando a un lado lo aventurero. Maldivas es mucho más, ¡es toda una vertiente activa! Puesto que ofrece una gran oferta en cuanto a deportes acuáticos tales como paddel surf, kitesurf, windsurft, bodyboarding y, por supuesto, paseos en canoa.

Por si fuera poco, debes saber que en las Maldivas existe un espectacular y fascinante universo subacuático. Por ese mismo motivo, no estaría nada mal que practicaras snorkel o bucees. En sus cálidas aguas encontrarás una maravillosa diversidad de peces tropicales. No dudes en descubrir cuáles son los mejores rincones para la inmersión. ¡Y disfruta como nunca!

¿Cuándo debo viajar a Maldivas?

Debemos tener en cuenta que es un rincón donde el sol y las cálidas temperaturas se mantienen durante todo el año. Eso sí, es aconsejable que se viaje entre noviembre y abril, básicamente porque bajan los índices de precipitaciones y el viento sopla menos. No olvides que a partir de mayo comienza el llamado monzón, que se extiende hasta el mes de octubre. ¡Nada más y nada menos! Eso sí, aparte del tema climatológico, debes tener en cuenta que existen épocas idóneas para avistar, de una manera excepcional, diversas especies marinas. ¡Está en tu elección!

Maldivas | Pxhere

Villas sobre el agua: ¿Sí o no?

Es uno de los grandísimos atractivos de las Maldivas, qué duda cabe. Eso sí, debemos tener en cuenta que normalmente suelen estar alejadas de las playas y, por supuesto, de las principales instalaciones del resort. Con lo cual... ¡La caminata está asegurada! Por si fuera poco, si tienes sueño ligero, debes tener en cuenta el sonido del agua. De día puede ser muy relajante, pero por la noche puede que sea la causante directa de noches de insomnio y desvelos. Eso sí, las vistas y las sensaciones son absolutamente impresionantes, qué duda cabe.

Extras del resort, un factor a tener en cuenta

Cuando contrates estancia en un resort, debes tener en cuenta todos y cada uno de los costes adicionales que podrás tener en el uso de ciertos servicios. De esta manera, evitarás que en casa tenga un precio y, una vez esté en Maldivas, sea excesivamente caro. Así pues, te recomendamos que te fijes muy bien si extras como wifi, comidas, bebidas, traslados en hidroavión, actividades o uso de instalaciones están incluidas. ¡No olvides tener en cuenta la llamada “tasa verde”!

¿Necesito visado? ¿Alguna vacuna?

Si tu estancia es inferior a 30 días no necesitas tener ningún tipo de visado. Nada más llegar al destino, se expide un llamado “visado de turista” de manera completamente gratuita. A pesar de todo, debes tener el pasaporte en regla y con más de seis meses de validez y, por supuesto, ¡un billete de salida! De esta manera, no habrá ningún tipo de problema. En cuanto a las vacunas, no existe ninguna obligatoria pero sí necesitas un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla (en el caso de que llegue de países infectados). Como recomendación, no olvides visitar la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y, por supuesto, la del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. ¡Así sí que no tendrás ningún tipo de duda!