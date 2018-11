El truco infalible que necesitas saber para que entre más ropa en tu maleta

Viajar es una de las mejores experiencias del mundo, de eso no cabe duda. Pero hay que reconocer que preparar uno de esos viajes con los que tanto soñamos siempre va acompañado de cierto agobio, el cual desaparece por completo en cuanto despegamos. Uno de los principales puntos de conflicto siempre suele ser el equipaje, especialmente si el transporte que hemos escogido es el avión, en el que las restricciones son bastante importantes. Sólo hay que pensar en esas ocasiones en las que hemos tenido un viaje para el cual no hemos facturado ningún bulto y hemos tenido que hacer verdadero tetris para que entre toda nuestra ropa en la maleta.

Seguro que en más de una ocasión has tenido que dejar en casa alguna que otra prenda de ropa que querías llevar o unos zapatos que no entraban ni haciendo presión. Ni que decir tiene que todos hemos vivido uno de esos momentos tensos en el aeropuerto, en los que tenemos que forrarnos de ropa, poniéndonos una sudadera encima de otra para conseguir que nuestra maleta pase desapercibida y entre en la cabina del avión sin ningún problema. Instantes bastante tensos, que pueden generarnos un estrés que no queremos vivir en nuestras vacaciones, y que acabarán de golpe con el truco que te traemos hoy.

Maletas | Equipaje

Lo sabemos, somos conscientes de que ya has probado a hacer la maleta de mil maneras posibles. Separando ropa de otros elementos, metiendo los calcetines dentro de los zapatos, haciendo un estudio previo de la maleta, llevando varias chaquetas en la mano… Pero este truco es el que nunca falla, el infalible, el que te permitirá que lleves toda la ropa que deseas, sin que temas por la entrada de tu maleta en el avión. Y es más sencillo de lo que parece. Sólo necesitas bolsas y una máquina de vacío.

Sí, has leído bien. La mejor forma de hacer la maleta aprovechando el espacio al máximo es envasando al vacío tu ropa. A priori puede sonar raro o complicado, pero incluso se puede hacer de manera casera con bolsas de congelar y una pajita. Es tan sencillo como meter cada prenda (o cada modelo) en una bolsa y quitarle el aire con la pajita, cerrándola rápidamente a continuación. Con la máquina de envasar al vacío, que puedes encontrar por muy poco dinero, será mucho más fiable, pero a lo casero también funciona.

De esta manera, la ropa ocupa mucho menos espacio y puedes meter más cosas que llevándola de manera normal o enrollada. Además, te permitirá llevar el equipaje mucho más organizado e incluso será más fácil volver a hacerlo antes de regresar a casa, es tan sencillo como volver a meter la ropa utilizada en su correspondiente bolsita. Tardarás tan solo unos 10 minutos más en hacer la maleta, pero te olvidarás de agobios y de tensiones, y además no tendrás que dejar nada de lo que planeabas. Un truco maravilloso.