Consejos para senderistas principiantes

Seguro que vas a disfrutar de jornadas maravillosas andando a tu ritmo, pero como queremos que todo salga bien, y sobre todo, queremos que repitas la experiencia, vamos a darte algunos consejos que te van a venir muy bien, especialmente si eres primerizo.

Estas son solo algunas ideas sobre cómo prepararte para tu nueva aventura y para que aproveches al máximo tu jornada de senderismo al aire libre.

Lo más importante es la Planificación.

Investiga previamente para encontrar un sendero adecuado para principiantes o con un nivel de exigencia fácil. Puedes buscar en internet, hay mucha información al respecto y muchas webs te ayudarán a ponerte en marcha.

Haz una lista con lo que necesitas llevar. con calma y sin prisas. En nuestras primeras excursiones es conveniente que el material lo tengamos en un listado para comprobar que lo tenemos todo y poder preparar la mochila con calma. Una lista para la comida y otra para el equipo. Y no está de más que incluyas algo de comida de reserva por si tu caminata se alarga más de lo previsto.

También puedes unirte a un grupo de senderismo. Es una forma divertida de conocer gente con intereses similares. Echa un vistazo a los clubes de excursionistas locales, para encontrar compañeros o para apuntarte a caminatas organizadas.

En cuanto a Salud y Seguridad.

No olvides llevar agua y beber a menudo, incluso antes de que tengas sed. La deshidratación puede jugarte malas pasadas.

Utiliza un buen GPS de senderismo, es muy útil y te hará la vida más fácil. Eso sí, también necesitaras que este cargado para no quedarte sin batería. Y como regla general, si somos principiantes, lo mejor es que nos mantengamos en los senderos marcados.

Uno de los consejos de senderismo para principiantes más importante es el uso de bastones. Nos ayudarán a mantener el equilibrio y a reducir la fatiga en las piernas y en las rodillas. Eso además de que son perfectos para prevenir lesiones.

No olvides llevar protección solar, es importante, más aún si decides iniciarte con un trekking en altitud. Y lleva siempre un sombrero y gafas de sol.

También es importante que añadas a tu lista un pequeño kit de primeros auxilios. Y no olvides tiritas por si tus pies sufren y te sale alguna ampolla. Para evitar esto último, es útil llevar unos calcetines de repuesto. Lo agradecerás, especialmente si se te mojan en el camino.

Y una cosa más, tómate un descanso de 10 minutos al menos cada hora. Y lo más importante, que alguien sepa a dónde vas y a qué hora tienes previsto regresar. Por si acaso.

Vístete a capas para mantenerse abrigado, seco y cómodo. Sin importar lo que diga el pronóstico del tiempo lleva siempre contigo un impermeable.Y para los pies, lo ideal es llevar un calzado apto para montaña, de suela gruesa y que sujete el tobillo y que sea impermeable.

Otros consejos y trucos pueden ser:

Si vas de mochilero por primera vez haz primero un trayecto corto para ponerte a prueba por si las cosas se ponen mal.

Camina a un ritmo que te permita caminar y hablar, porque eso significa que tus piernas y tu cuerpo obtienen el oxígeno necesario para funcionar de manera eficiente.

Y lo más importante, la naturaleza debe ser disfrutada por todos, no te lleves a casa nada que no hayas llevado contigo. Y no dejes basura. Lo mejor es una bolsa para tirar después los desperdicios.

Procura también respetar a los demás senderistas. No lleves música estridente ni hables a gritos, todos quieren disfrutar al aire libre alejados de los ruidos molestos de la ciudad.

