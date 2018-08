Qué meto en la maleta si me voy de crucero

Sin duda, hacer un crucero, es para la mayoría una forma inusual de viajar. Pero, no hay que preocuparse. La experiencia merece la pena, y con estos consejos para hacer la maleta apropiada, mucho más. Toma nota.

Tip # 1

Una vez que revises tus maletas, no las volverás a ver durante aproximadamente unas seis horas. Así que lleva lo básico a mano, un traje de baño, un jersey, en resumen, lo que creas que vayas a necesitar necesite durante la primera mitad del primer día.

Servicio a bordo. Crucero | MSC Cruceros

Tip # 2

Lleva unas perchas extra. Las compañías de cruceros te van a proporcionar como mucho unas ocho perchas. Así que piensa si vas a necesitar más y mete algunas en tu equipaje. Las que ocupen menos espacio.

Tip # 3

Obviamente, esto no es específico de los cruceros, pero es necesario incluirlo. Si todavía eres de los que dobla la ropa, es probable que no sepas que enrollándola, conseguirás que no se arrugue y que cuentes con más espacio en la maleta.

Tip # 4

Lleva un organizador de puertas para el baño. El tocador y el lavabo típicos del cuarto de baño de un camarote es normalmente pequeño. Así que si planeas usar lo que utilices normalmente, lleva un organizador de puertas para el baño. Puedes poner el champú, las colonias, las cremas, el secador y las demás cosas que vayas a necesitar.

Y organiza tus joyas o bisutería. Utiliza un joyero pequeño o una caja apropiada para llevar tus complementos ordenados. Te será de gran ayuda a la hora de arreglarte.

Organizador portátil para el baño | Ali Express

Tip # 5

Mete en la maleta una regleta. Los enchufes son algo necesario hoy en día. Necesitamos cargar los móviles, los ordenadores o las consolas, y enchufar el secador de pelo, las planchas, etc. Es probable que necesitas una regleta de enchufes, lleva una, la necesitarás.

Tip # 6

No olvides llevar algún medicamento para evitar el mareo. Es una de las peores molestias que puedes tener a bordo de un crucero. Y ya de paso, lleva las medicinas que creas que puedas necesitar.

Tip # 7

Si eres de los que no puedes dormir si hay ruido, no olvides llevar unos tapones para los oídos. Si tu camarote está cerca de la discoteca del barco, de la sala de máquinas o de otros camarotes, es probable que haya algo de ruido.

Crucero | Pixabay

Tip # 8

Etiqueta tu equipaje de crucero. Aunque no es lo habitual, es posible que también en los barcos puedan perder tu equipaje. Lo dejas antes de embarcar y se supone que lo recuperas una vez en el barco. Si va etiquetado, tendrás más posibilidad de encontrarlo en caso de pérdida. Y ya de paso, no esta de más que lleves una foto del mismo en el móvil. Por si acaso.

Tip # 9

No me importa lo que diga el pronóstico del tiempo. No te dicen la temperatura que habrá en medio de océano. Navegando, en el exterior hace viento y frío. Así que lleva una chaqueta o algo de abrigo. No es necesario que te lo recordemos en caso de que tu crucero sea por tierras polares, o por el mar del Norte.

Crucero. Tierras Polares | Ocean Expeditions

Tip # 10

Tendrás que rellenar formularios de embarque y desembarque. Así que no dejes de llevar un bolígrafo a mano. Es más cómodo que tener que depender de que alguien te lo deje prestado. Ganarás tiempo, parece algo obvio, pero lo vas a necesitar.

¿Nos hemos dejado algo? Es probable, pero los siguientes consejos, puedes aportarlos tú después de la experiencia. Feliz crucero.

