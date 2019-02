¿Qué debo y qué no debo llevar en la maleta de cabina?

Si decides viajar en avión y utilizar una maleta de cabina, es muy importante que sigas una serie de recomendaciones. Hay cuestiones que puedes meter en ella y hay otras que no. ¿Quieres saber todos los detalles? A continuación podrás descubrir ciertas recomendaciones que te encantarán, ¡estamos seguros!

Cosas que tengan importancia y/o sean delicadas

Durante tu viaje en avión, solamente podrás tener a mano la maleta de cabina. Si facturas, ese equipaje no estará entre algodones, es decir, podrán sufrir golpes. Por ese mismo motivo, es recomendable que todos tus objetos importantes o delicados estén siempre en esa maleta. ¿Y si se pierde la facturada? ¡No queremos ni imaginarlo!

Un claro ejemplo de este tipo de cosas son los aparatos electrónicos, cosméticos (que no superen los 100ml), algunos medicamentos y, por supuesto, todo tipo de documentación. Por así decirlo, en la maleta de cabina debes llevar lo absolutamente esencial para tu viaje. ¡Así será todo mucho más sencillo!

¿Qué líquidos puedo llevar en mi maleta de mano?

Es una de las grandes cuestiones. Normalmente se permite llevar cualquier tipo de líquido mientras su volumen no supere los 100ml permitidos. Lejos de que todo quede ahí, también tiene como norma esencial que estén ubicados en su correspondiente bolsa de plástico (que encontrarás a la entrada del control de seguridad del propio aeropuerto). En cuanto a cosméticos, se recomienda un neceser transparente para ahorrarte tener que meterlo en la bolsa. Recordemos, importante, si los líquidos superan los 100ml deberán ser facturados.

Equipaje de cabina | Aviones

¿Con qué medicamentos llevo?

Es un punto muy sensible en cuanto a viajes se refiere. Normalmente sí puedes llevar medicamentos, pero tienes que ver si son o no legales en el país que vas a visitar. También es recomendable llevar una cantidad relativamente razonable de medicinas, es decir, que sea de consumo propio. ¡Cuidado con esto! Podrías llegar a ser arrestado por tráfico de drogas. ¿Y si tienes que llevar medicamentos líquidos de más de 100ml? Deberás llevar tu prescripción médica. Por lo demás, ¡no hay ningún tipo de problema!

¿Qué comida está permitida?

Es una de las grandes preguntas. Sí puedes llevar comida, pero no puedes llevar toda la que deseas ni de cualquier tipo. Muchos son los países que han decidido prohibir la importación de algunos alimentos por cuestiones de salud. Así no entran a su territorio bacterias o, incluso, microorganismos relativamente nocivos. Donde menos problema hay es en Europa pero, igualmente, intenta no llevar contigo ningún tipo de queso. Sí puedes llevar en la maleta de mano un bocadillo de jamón, snacks y botellas de agua o refresco que no superen los 100ml.

Como en todo, existen ciertas excepciones. Una de ellas tiene estrecha relación con la comida de bebé. Sí podrás pasar ciertos productos tales como leche de vaca, de soja o materna, así como agua esterilizada dentro de un biberón o, por supuesto, comida específica para el propio bebé.

¿Qué no debo llevar en mi maleta de mano?

Entre otras muchas cosas, está prohibido llevar líquidos o aerosoles de más de 100ml, cuchillas de afeitar abiertas y tijeras grandes (que cuenten con más de 6 centímetros). Tampoco podrás viajar si pretendes llevar contigo artículos deportivos como bates de béisbol, bastones de senderismo, raquetas de tenis o pádel, palos de golf o de billar, equipamiento de surf, entre otras cosas. Básicamente por cuestiones de espacio y de seguridad.

Por consiguiente, también debemos descartar cualquier tipo de objeto que pueda ponerte a ti en peligro y, por supuesto, a cualquier otro pasajero. Armas, explosivos, cualquier cuestión que parezca un arma (juguete, mecheros en forma de pistola, etc) están completamente prohibidos. Tampoco deberás introducir bengalas, balizas de emergencia, martillos, fuegos artificiales, sierras y cualquier otro tipo de herramientas de bricolaje. ¡Nada de nada!