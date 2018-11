¿Preparado para viajar en invierno? Estos son los complementos que no debes olvidar en los próximos meses

Llega el invierno y para muchos concluye el turismo, lo que es un gran error. Hay ciudades (Oslo, la capital noruega, por citar una) que se embellecen con las bajas temperaturas, y que solo sentiremos que conocemos al cien por cien si nos acercamos a ellas en la época que les hace más características.

Es cierto, en cualquier caso, que viajar acompañados de estas bajas temperaturas puede ser un reto. Y no puede negarse de ninguna de las maneras que hay que viajar bien preparado, en todos los sentidos. Si somos conscientes de que pasaremos algún que otro rato soportando escalofríos, lo llevaremos mejor cuando se dé. Y si no olvidamos ninguno de los complementos que facilitarán nuestra vida, entonces seguramente conseguiremos superar las dificultades más grandes.

Atentos a esta lista, porque si sois de los que creéis firmemente que el frío no puede detener a nadie, seguramente vayáis a necesitar los siguientes complementos en los próximos meses.

Viajes de invierno | Consejos viajeros

1. Los imprescindibles

Suponemos que sabéis bien de qué se trata, pero nunca está de más señalarlos. Guantes, bufandas, gorros y orejeras. Se nos suele olvidar este último, pero es tan importante como los demás y resulta un acompañante perfecto para el gorro. En nuestro turismo invernal, es fundamental que las zonas más sensibles como manos, oídos o gargantas vayan cubiertas, para evitarse resfriados e incomodidades. Y no os olvidéis del paraguas, claro.

2. Los extras que siempre vienen bien

Y que dependerán siempre del lugar al que vayamos a viajar o de lo frioleros que seamos. Hay que recomendarlo siempre, porque también tendemos a olvidar o ignorar esta posibilidad: la posibilidad de contar con ropa térmica. Una buena camiseta térmica y unas buenas mallas térmicas nos ahorrarán disgustos, pues conservan el calor y aíslan del frío. En estos extras puede estar la diferencia entre hacer soportables las temperaturas extremas o perderse en el intento y regresar al alojamiento. Llevadlas siempre, por si acaso.

3. El golpe de efecto contra el frío

Si estáis acostumbrado a viajar con frío, seguramente entendáis lo que uno siente cuando lo único que quiere es un buen café, un buen té o un buen vaso de leche con cacao calentito. Así que, ¿por qué no incluir un termo con una de estas bebidas en nuestros bolsos o mochilas? No son una carga muy pesada y pueden darnos energía cuando consideremos que la estamos perdiendo. Tenedlo siempre en mente, porque todos sabemos el efecto que tiene una bebida caliente entrando en nuestro cuerpo después de un periodo de tiempo expuestos al frío.

4. ¡Elige las ropas adecuadas!

Puede que esto no sea un complemento como tal, pero nunca dejaremos de insistir en ello. Si vas a viajar a un sitio con alta probabilidad de precipitaciones, elige el abrigo y el calzado adecuado a ello: que no se calen y que protejan al mismo tiempo del frío. Si vas a viajar a un lugar con temperaturas extremas, elige abrigo y calzado dispuesto para ello: forrados, que funcionen como aislante y también que abriguen. El clima no va a adaptarse a ti, eres tú quien tiene que adaptarse al clima.