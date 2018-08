7 países que te van a pedir un visado antes de volar y cómo tramitarlo

Tener un pasaporte que nos acredita como ciudadano español nos permite la entrada a 170 países sin necesidad de visado previo. En muchos países, como por ejemplo los de la Unión Europea, ni siquiera es necesario llevarlo y basta con el DNI, pues tenemos libre circulación; mientras que en otros basta con mostrarlo en la Aduana para que estampen el sello de entrada. Otros, como sería el caso de Jordania o Armenia, entre otros, basta con pagarlo en el mismo aeropuerto de llegada.

Sin embargo, sigue habiendo otros países en los que necesitamos hacer un poco de papeleo previo. Te contamos cómo hacerlo en 7 de ellos.

1. Australia. Es necesario solicitar previamente un visado que se tramita a través de Internet, si el periodo no excede de los tres meses. Es gratuito y permitirá el registro de nuestro pasaporte en el sistema de Aduanas de Australia, que es requisito fundamental para entrar en el país.

2. China. El visado más habitual es el L, que permite entrar al país como turista y estar en él durante 90 días máximo. Se solicita en la embajada o en el consulado y su precio ronda los 65 €. Se demoran alrededor de una semana en tramitarlo y es necesario que el pasaporte no caduque durante los siguientes seis meses y que tenga dos páginas del mismo en blanco. Habrá que acompañar la solicitud de una foto de carné, el billete de avión de ida y vuelta y la reserva del hotel o lugar donde nos alojaremos.

3. Cuba. El país caribeño también pide visado. Este documento se tramita directamente en el consulado o la embajada y solo es válido para una única entrada, con una duración del viaje de 30 días (se puede prorrogar otros 30 días en el hotel donde estemos). Será necesario presentar el billete de avión de ida y vuelta y pagar unos 25 €, así como tener un seguro médico de viaje.

4. India. Es posible tramitar el visado en la embajada, pero también a través de empresas autorizadas, que se encargan de las gestiones. Es necesario un pasaporte con seis meses de validez y dos páginas libres, rellenar el impreso de solicitud online, una foto de carné con fondo blanco, copias de la reserva de los vuelos. Los visados de turista para India sólo se pueden solicitar por 3 o 6 meses, pero el periodo máximo de estancia no puede exceder los 90 días. Su precio es de 65 €.

5. Rusia. El trámite de visado más complejo para un español. Se realiza en la Embajada de Madrid o en el Consulado de Barcelona, o bien a través de la Central de Visados, autorizada para todas las gestiones. Es necesario aportar las fechas exactas de entrada y salida a Rusia, el itinerario y los lugares donde nos alojaremos, una invitación o Visa Support, un seguro médico y un pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de caducidad del visado y con dos páginas en blanco contiguas, así como rellenar un formulario de solicitud en Internet. El proceso puede costar alrededor de 100 €.

6. Vietnam. No hace falta visado si solo estamos 15 días y para volver a entrar deberán haber transcurrido 30 días de la última salida. se recomienda solicitar un visado de múltiples entradas, ya que existe un numero elevado de turistas que combinan su estancia en Vietnam junto con visitas a otros países fronterizos como Camboya, Laos, etc., para lo que se necesita dicho visado en el caso de su vuelta a Vietnam. El visado puede obtenerse en la Embajada o a través de agencias vietnamitas que ofrecen este servicio on-line. Esta envía un documento que se deberá presentar en el aeropuerto para obtener el correspondiente visado. Sólo es válido si el punto de entrada en Vietnam es un aeropuerto, no siendo válido para pasos terrestres de frontera.

7. Camerún. Se solicita en la Embajada y no se puede prorrogar. Además, comienza a contar desde el día de la expedición y no desde la entrada al país, por lo que hay que calcular bien las fechas. Es necesario una validez de seis meses de pasaporte, billete de avión de ida y vuelta, certificado de vacunas, reserva del hotel y pagar 77 €.