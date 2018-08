Organiza tu próximo viaje en 4 pasos con estas sencillas aplicaciones

Una de las razones por las que algunas personas no se animan a viajar es porque entienden que detrás de todo viaje hay una preparación; es posible que no tengan tiempo para ello o que directamente no les apetezca invertir el poco que les queda libre en investigar durante unas horas para dar con el planning perfecto.

Siempre hemos defendido que los mejores viajes requieren las mejores preparaciones. Cuanto más informados vayamos, cuantas más opciones hayamos barajado, mejor resultará todo y más posibilidades tendremos de disfrutar al cien por cien de los fantásticos días que nos esperan por delante. Y lo cierto es que esto es cada vez más sencillo.

Aunque antes requeríamos de agencias de viajes y otras personas especializadas en ello para que todo fuera perfecto, cada vez más el turista puede apañarse sin ayuda de nadie. Y buena parte de culpa de esto la tienen las asequibles aplicaciones que se han puesto a disposición de éstos y que controlan cada parte que necesitamos controlar de los viajes.

1 - El desplazamiento. Si necesitamos un par de billetes de avión porque nuestro destino requiere que crucemos los cielos y el mar, entonces no tienes más que bajarte la aplicación de Skyscanner, probablemente el mejor comparador de vuelos de la actualidad. Con tan solo un par de clicks, tendrás acceso a los vuelos más baratos, en diferentes horarios y con diferentes compañías. Esta aplicación es muy sencilla y además te permitirá jugar con muchas opciones; puedes ir cambiando de días para observar cuándo es más barato viajar, incluso la propia aplicación te propone destinos si no tienes claro a dónde quieres dirigirte.

2 - Si no necesitas un vuelo, o si además de necesitar un vuelo necesitas también desplazarte por carretera, entonces GoEuro es tu aplicación. Ofrece todo tipo de combinaciones de trenes y autobuses en tantos países como puedas imaginar, con horarios y precios definidos que en muy pocas ocasiones contienen errores (solo cuando sufren modificaciones y no llegan a la aplicación, algo que sucede poco).

3 - En cuestiones de búsqueda de alojamientos, sucede algo muy similar. La aplicación de Booking es igualmente sencilla y te permitirá ordenar los pisos, los apartamentos, los hostales o los cámpings (también puedes escoger una sola opción de éstas en la búsqueda) por precio, por puntuación de otros viajeros o por distancia con el centro de la ciudad que vamos a visitar. Con dedicarle media hora, estarás más que informado de cómo se encuentra el alojamiento del lugar al que vas a acudir.

4 - Tenemos el desplazamiento y tenemos el alojamiento: ya estamos en nuestro destino. Ahora ¿qué? Ahora toca disfrutar. Y también en este aspecto podemos encontrar ayuda. TripAdvisor, por ejemplo, es un método perfecto para encontrar ese restaurante en el que debemos comer y ese otro al que debemos evitar. Millones de opiniones de viajeros de todo el mundo reunidos en un solo lugar.

Suponemos que también necesitaréis moveros por la ciudad en la que os quedáis, y también para eso tenemos respuesta. Además de descargaros el práctico Traductor de Google por si llegarais a necesitarlo, no os podéis olvidar del mapa. Google Maps es una buena opción, por supuesto, pero apuntaos también la siguiente: MAPS.ME. Es una aplicación de uso sencillo que os permitirá marcar las calles, monumentos o edificios que os interesan, y que además podréis usar sin conexión.