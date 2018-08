¿Junio, julio o agosto? Este es el mes ideal para tus vacaciones

Hay muchas cosas en las que pensar cuando uno planea sus vacaciones, sobre todo en verano. La gran afluencia de turistas a según qué lugares, nuestras propias ganas de estar rodeados de más o menos gente y las posibilidades que existen en cada momento de la estación nos pueden hacer decantarnos por uno u otro mes.

Por ejemplo, si uno busca tranquilidad lo mejor es que reserve las primeras semanas de junio para realizar estas vacaciones. Sin importar el lugar que queramos visitar, tendrá muchos menos turistas en estas fechas que en los meses que le siguen. Junio es, en general, un mes tranquilo (siempre teniendo en cuenta que el movimiento turístico ya ha empezado).

Como el verano todavía no está asentado y ciertos sectores profesionales siguen trabajando con normalidad, no tendremos demasiados problemas a la hora de desplazarnos o de encontrar un buen sitio en esa playa deseada. Tenemos que tener en mente, claro, que las temperaturas pueden fallar en cualquier momento porque, como decimos, el verano no llega hasta final de mes, pero por lo demás es la época ideal para aquellos que quieren disfrutar de playa antes de que la locura comience.

Cuándo viajar | Tiempo de viajes

La locura llega en julio. Los turistas hacen sus maletas, España se llena de gente, como también lo hacen el resto de países, y los días se convierten en un ir y venir de personas que se traduce en playas literalmente llenas y ciudades abarrotadas. Julio es verano entendido en el sentido que le hemos terminado dando a la palabra con los años: buen tiempo, mucho turismo y agobio en varios sentidos. Si uno reserva sus vacaciones en julio, puede esperar no estar solo en ninguno de los lugares que visite (a no ser que se decante por destinos extremadamente alternativos). Esta es la opción preferida para muchos, claro, pues se disfrutarán de acontecimientos que no podremos vivir en ninguna otra época del año.

Por último, se tiende a pensar que agosto es el peor mes del año en cuanto a turistas en las playas y ciudades en general, y no es una creencia basada en hechos inventados, pero sí hay que hacer un pequeño apunte. Es cierto que las primeras semanas de agosto son ideales para aquellos que quieran rodearse de personas de todos los lugares y de días de gran ambiente, pero en las últimas semanas las playas se van vaciando poco a poco, a un ritmo gradual, y la tranquilidad empieza a instalarse de nuevo. Puede que no alcance los niveles de junio, pero las temperaturas van descendiendo, las vacaciones se van terminando y eso se nota.