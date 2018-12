5 ideas para regalar a un amante de los viajes por Navidad

Ya está aquí la Navidad y con ello los típicos regalos navideños que todos queremos recibir y aún más dar. A veces, optamos por cosas muy materialistas sin pensar en lo que de verdad le gustaría a cada uno; otras, intentamos tener el regalo perfecto. Todo facilita las cosas cuando conocemos bien a esa persona y sabemos acerca de sus gustos. El regalo ideal a veces queda lejos de nuestras posibilidades pero los pequeños detalles siempre suman y alegran el corazón a cualquiera.

En este caso, queremos hacer una lista de ideas para regalar a aquellos que siempre tienen la maleta preparada y las ganas de viajar son inagotables. Muy lejos de lo que podéis pensar, estos regalos no tienen porque ser caros ya que cualquier detalle hará feliz a un viajero empedernido. Estas son nuestras propuestas:

1. Una pequeña escapada

El regalo preferido de cualquier viajero. En este caso, la escapada será a un lugar más o menos cercano, dependiendo siempre de nuestro presupuesto y pensando que el lugar es lo de menos puesto que siempre hay cosas por descubrir y la compañía a una nueva aventura es lo mejor que se puede regalar.

2. Un “kit de viaje”

Entro de este “kit de viaje” nosotros hemos seleccionado alguna de las cosas imprescindibles que todo viajero quiere tener: un palo selfie, una almohada para viajes, batería externa para que su móvil no se quede sin batería en el momento exacto… También puede depender de si sabemos o no a dónde quiere realizar su próximo viaje. En este caso, también podríamos pensar en que si su viaje es a la montaña, quizás venga bien una tienda de campaña, un saco de dormir… O si es a esquiar, unos guantes, unas gafas de esquí, etc.

Regalos viajeros | Consejos viajeros

3. ¿Dónde he estado?

Esta idea es original y hará mucha ilusión al que lo reciba. Existen mapas del mundo en los que puedes ir coloreando los países en los que has estado o poner chinchetas, incluso en bolas del mundo. También puedes hacerlo por tu cuenta, siendo así más original y regalando algo hecho por ti mismo. Solo necesitas por ejemplo, un corcho de pared y muchas ganas de dibujar, además de creatividad.

4. Si no puedes viajar, lee

Algo que puede sustituir los viajes por un momento es leer libros que hablan de ello. No solo nos referimos a guías de viajes (que también), sino a novelas que narran una historia en la cual el viajero se puede sentir identificado con el protagonista. Este puede viajar a lugares remotos o ser más bien un viaje personal. Algunas ideas puestas por nosotros serían: Reír al viento o Come, reza, ama, dos obras muy conocidas.

5. Para no olvidar los próximos viajes

A veces nos gusta inmortalizar los momentos y no solo en la cabeza. Actualmente existen muchas cámaras: réflex, digitales, cámaras de 180º-360º, GoPro… También están muy de moda las cámaras que hacen fotos y las imprimen en el momento.