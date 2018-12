Iberia ya no cancelará los vuelos de vuelta si no se utiliza la ida pero podría cobrar un recargo

Iberia, tras una nueva sanción de 448.000 euros por aplicar la cláusula abusiva 'no show', donde si un cliente no usaba el billete de ida por cualquier motivo automáticamente perdía el derecho a utilizar la vuelta, la compañía asegura que cumplirá con la sentencia. Sin embargo, parece ser que entrará en vigor una nueva cláusula dónde se cobrará un suplemento por no haber utilizado estos billetes.

El presidente ejecutivo de la aerolínea, Luis Gallego, ha mantenido un encuentro con la prensa donde ha señalado que Iberia cumpliría la sentencia del Tribunal Supremo y ya no cancelaría los vuelos de vuelta si el cliente no utilizaba la ida o un tramo, en el caso de los vuelos con conexión.

Por lo tanto, parece que la compañía redactará nuevamente una cláusula que todavía está por definir. Destacando el derecho de la aerolínea a no verse perjudicada económicamente por esta nueva normativa y para evitar que haya prácticas abusivas nuevamente.

Esta nueva cláusula podría llevar un cargo para aquellos billetes de ida o de tramo que no se han utilizado, ya que comprar un billete de ida y vuelta es más económica que comprar los billetes por separado de ida y de vuelta.