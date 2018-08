Saunas en Europa: cómo comportarse y dónde encontrar las mejores

Si no estás familiarizado con esta actividad, hay ciertos comportamientos a seguir para no meter la pata a la hora de meternos a un cuarto de vapor. Ante todo, sentido común y respeto respetar el espacio personal, no quedarse embobado mirando a otros o mantener el ambiente relajado sin la voz son algunas de las reglas a seguir. La sauna es para relajar cuerpo y mente, así que estar cómodos es importante. En general, la norma es ir desnudo, pero siempre con una toalla, pero como siempre… “allá donde fueres, haz lo que vieres”

Sauna | Instagram ©IG_valegala87

¿Hay normas especiales dependiendo del país? y ¿cuáles son los mejores países para disfrutar de una sauna? Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha realizado un estudio para que puedas elegir dónde disfrutar de una sesión de wellness auténtica.

Therme Tuhelj | Holidu ©Tuhelj

Letonia: los que más cuidan la piel

Sorprendente. Letonia está a la cabeza como país con mayor densidad de saunas privadas. Son los países del norte los que más visitan las saunas, y en general con Finlandia como la reina… pero Letonia la desbanca y muestra una tradición en vapor instaurada. Los letones van desnudos pero, además, llevan una tabla de madera o plástico para usar como asiento. También es habitual usar un manojo de ramas de abedul húmedo para masajear la piel y barro o miel para exfoliar, todo un tratamiento de belleza. Si visitas una sauna en Letonia, un consejo, no te sientes en los bancos superiores sin usar un tradicional gorro de lana o el calor te resultará insoportable.

Beer Spa. Riga | Beer Spa

Amazing sauna: El Beer Spa de Riga está en uno de los edificios Art Deco más famosos de la ciudad y ofrece tratamientos completos con cerveza, incluyendo la sauna. Intoxícate de felicidad en este baño de vapor usando ramas de abedul impregnadas en cerveza para tratar tu cuerpo.

Densidad de saunas privadas: 64,68%. Precio medio por persona y día: 14 euros por apartamento.

Rusia: los que se toman más en serio el calor

¿Frío en Rusia? No hace falta ni mencionarlo… quizás por eso en este país la sauna tradicional, conocida como banya, llega hasta, los 100 grados al menos. Sauna significa calor para tu cuerpo y tranquilidad para tu alma. Aquí también se llevan los gorros y no es de extrañar que con semejante calorcito lo mejor sea tumbarse para que cabeza y pies estén a la misma temperatura. Y hay que activar la circulación golpeando el cuerpo con un venik o ramo de hojas, que se puede llevar o adquirir directamente en la banya. Y para hidratarse, y aunque parezca mentira, en Rusia toman bebidas calientes.

Con tanto vapor, calor y sudor, mejor no quitarse las chanclas. Para no olvidar: la palabra clave es banya, si vas a una Sauna estarás entrando en otro tipo de establecimiento, más de carácter erótico… nada que ver.

Sanduny. Rusia | Sanduny

Amazing Sauna: La Casa de Baños Sanduny es la más antigua de Rusia, con su increíble arquitectura y su decoración de cuento de hadas te sentirás como un miembro de la realeza mientras disfrutas de todos los beneficios de la sauna.

Densidad de saunas privadas: 56.09%. Precio medio por persona y día 15 euros por apartamenteo.

Austria: los que ponen mayor cuidado en la higiene

Esquí y sauna… En Austria, muchos hoteles y casas de vacaciones cuentan con una sauna. Solo coge tu albornoz para disfrutar de los cafés del complejo entre sesiones de vapor, y un par de toallas, una para sentarte y otra para poner bajo los pies si usas uno de los bancos superiores. También es habitual tener que dar un manguerazo al lugar donde te has sentado para limpiarlo de sudor, ante todo limpieza. Los austríacos creen que es mejor no beber durante la sauna o entre sesiones, y por cierto: chanclas fuera.

Aqua Dome. Austria | Holidu

Amazing Sauna: Sólo las vistas desde el complejo termal Aqua Dome, con un área de saunas de 2.000 metros cuadrados, hacen que los Alpes Austríacos se conviertan en algo más que un capricho. Además, si buscas un toque romántico, los viernes por la noche podrás disfrutar de un baño a la luz de la luna.

Densidad de saunas privadas: 25,24%. Precio medio por persona y día 41 euros por apartamento.

Finlandia: los que se sienten más cómodos

Los finlandeses son los inventores de la sauna, tienen una hasta en el Parlamento, y se mueven como pez en el agua en este terreno. Con más de 3 millones de saunas, más de una por habitante, está claro que en Finlandia, la sauna es algo más que un simple capricho.

Y Finlandia es casi la libertad hecha sauna. Hay que seguir a los finlandeses en su desnudez, usar ramas para golpear la piel y tomar cerveza con salchichas durante la sesión de vapor dentro de la sauna. Es una de las experiencias más auténticas en el país.

Y puedes agregar agua a la estufa y generar más vapor siempre que quieras y sin preguntar. Solo una cosa importante, que no se te ocurra declinar una invitación a una sauna, porque es el lugar en el que se refuerzan relaciones y se llega a decisiones importantes. Las saunas se dividen por género a menos que se trate de una familia o un grupo de amigos que hacen una reserva previa.

Löyly. Finlandia | Haolidu. Finland Löyly ©Pekka Keränen

Amazing Sauna: Löyly, situada frente al mar en Helsinki, es una de las que no puedes dejar de probar. Por su increíble arquitectura con diferentes saunas, restaurante, solarium, bar y terraza y buena música, es el hot-spot, en un ambiente totalmente respetuoso con la naturaleza.

Densidad de saunas privadas: 23,61%. Precio medio por persona y día 24 euros por apartamento.

Alemania: los más organizados

Aunque no nos los parezca, los alemanes también son adictos a esta actividad, de hecho hay una gran oferta pública, sobre en piscinas o gimnasios. Y no son pocos los que han decidido instalar saunas en casas privadas.

Al igual que sus vecinos austríacos, los alemanes llevan una toalla en la que sentarse, “no se suda sobre la madera” como norma, y las chanclas se quedan fuera. Y se dice que hay que estar dentro de la sauna al menos 15 minutos para que sea realmente beneficiosa y enterarse bien de cuando se suma agua a la estufa para saber los puntos álgidos de vapor.

Vabali. Berlín | Haolidu.©Vabali

Amazing Sauna: Aléjate de las prisas berlinesas con una sesión de sauna en Vabali. Aquí encontrarás diferentes tipos de saunas, desde una banya rusa a una sauna panorámica de estilo de vida asiático con vistas al jardín. Eso si quieres darle un puntito más a tu visita a la capital.

Densidad de saunas privadas: 21,19%. Precio medio por persona y día 24 euros por apartamento.

Suecia: los atrevidos

Como buen país del norte de Europa, a Suecia no le podía faltar el apego a esta tradición. Aquí la sauna es también casi como un ritual. Darnos una sauna después de un día disfrutando de los increíbles paisajes suecos es simplemente un plan perfecto. Levantar los ánimos y relajar el cuerpo. Aquí el ir desnudos dependerá del contexto, aunque es la norma general, en las saunas mixtas es mejor usar la toalla para cubrirse.

La hidratación sueca también pasa por acompañar la sauna con una buena cerveza. Eso sí, no encontrarás nada especial para tratar la piel, porque en Suecia, para completar el tratamiento de salud y belleza lo que tienes que hacer es saltar en un isvak, un agujero en un lago helado o en el mar nada más salir de la sauna, ¿te atreves?

Solar Egg. Suecia | Holidu ©Studio Bigert. Bergström

Amazing Sauna: Es una moderna sauna en forma de huevo dorado. ¿Qué dónde está? En la ciudad más al norte de Suecia, en Kiruna.

Solar Egg está pensada como una escultura social donde locales y turistas se pueden encontrarse, disfrutar de las vistas de la montaña y del sonido del fuego crepitando. Apetece probarla, sin duda.

Densidad de saunas privadas: 19,97%. Precio medio por persona y día 23 euros por aparatmento.

