Estos son los países en los que deberás cambiar tu forma de vestir

Aunque este artículo podría hablar también de la vestimenta masculina, lo cierto es que generalmente las restricciones relacionadas con la vestimenta se refieren a las mujeres. Son las mujeres las que deben cambiar en numerosas ocasiones su vestuario si quieren visitar ciertos países o, sobre todo, algunos de los edificios y lugares más emblemáticos. Una información que todas debemos conocer antes de viajar a según qué destinos, ya que, en caso de desconocimiento, podemos llegar a vivir malentendidos bastante incómodos.

Si bien es cierto que, cuando hablamos de turistas, las normas cada vez se van haciendo menos férreas, es importante que tengas claro qué exigen los usos culturales. Aquí te dejamos una serie de ejemplos que te servirán en un futuro a la hora de viajar, sobre todo si los países árabes llaman tu atención.

Aunque poco a poco se va modernizando, Arabia Saudí o Arabia Saudita sigue siendo uno de los países más estrictos y cerrados en lo que se refiere a la vestimenta y al papel de la mujer. Generalmente, se exige que las mujeres lleven todo el cuerpo cubierto con ropa negra, incluidos cuello y cabello, así como zapatos cerrados. Además, fuera de la vestimenta, será muy importante que viajes acompañada de un hombre.

Irán siempre ha sido como uno de los países más estrictos en este sentido, pero poco a poco se va abriendo más. Las turistas que lo visiten no están obligadas a llevar velo continuamente, sólo para entrar en edificios sagrados, aunque se recomienda que, por respeto, te hagas con uno. En cuanto al resto de la ropa, no hay restricción de colores, pero sí debes vestir ropas holgadas y que preferiblemente oculten gran parte de tu cuerpo. Aquí sí puedes llevar sandalias.

En Jordania vemos cómo las normas son bastante menos estrictas. De nuevo, el velo no es obligatorio y aquí se recomienda evitar minifaldas y shorts, pero no se habla de una prohibición como tal. También se puede llevar manga algo más corta, que oculte unas tres cuartas partes del brazo. Estamos hablando de un país algo más abierto, por lo que suelen ser bastante más permisivos con todo.

Qatar y Emiratos Árabes Unidos

Las lenguas populares hablan de que las turistas deben ir a estos países acompañadas por hombres y llevar ropas que tapen todo su cuerpo. Sin embargo, estos países son mucho más abiertos de lo que imaginamos. Por respeto a su cultura, las turistas intentan no apostar por vestidos cortos y demás, sobre todo en las zonas más antiguas, pero no hay prohibiciones como tal y no encontrarás problemas si viajas sin hombres.