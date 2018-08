Estos son los museos que no te puedes perder en tu visita a Madrid

La canción estaba en lo cierto: a Madrid le falta la playa. Y nada más. La capital de España es una ciudad repleta de posibilidades, de buen ambiente y de lugares que merece la pena visitar. Sólo hay que contemplar el enorme número de turistas que la visitan a diario para comprender que estamos hablando de un destino admirado a nivel mundial. No es para menos. Monumentos, buena gastronomía, vida nocturna, bonitos parques y, por supuesto, algunos de los mejores museos de nuestro planeta.

Aunque haya a quien le parezca una locura, siempre deberíamos visitar algún museo durante nuestras vacaciones. Conocer algo más de la historia de lo que nos rodea, del pasado, entender nuestra evolución y admirar las obras de arte de nuestros antepasados. Madrid es un lugar perfecto para comenzar a hacerlo, ya que entre sus calles nos topamos, como ya hemos dicho, con algunos de los museos más admirados a nivel mundial.

Si estás planeando una visita a la capital y no tienes muy claro qué debes visitar o qué actividades debes realizar, te recomendamos que apuestes por una serie de museos que no sólo no te dejarán indiferente, sino que te otorgarán un enorme crecimiento personal. ¡Aquí tienes los imprescindibles!

Museo del Prado, Madrid | Wikimedia

Museo del Prado

No podíamos empezar por otro que no fuera el Museo Nacional del Prado. Es, indudablemente, el más conocido de Madrid y quizá el más importante de la ciudad. Estamos hablando de un museo que es admirado en todos los rincones del planeta, razón por la cual millones de personas viajan expresamente a Madrid para visitarlo. En él encontrarás algunas de las obras de arte más importantes de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. La visita puede ser bastante larga, pero una vez entres no querrás salir de allí.

Museo Reina Sofía, Madrid | Wikimedia

Museo Reina Sofía

Continuamos con el arte, en este caso con el contemporáneo. Después de haber conocido a fondo épocas como el Barroco, te recomendamos que bajes el Paseo del Prado hasta Atocha y hagas una parada en el Museo Reina Sofía. Es algo así como el equivalente al Prado en Arte Moderno. Prácticamente todas sus obras se sitúan entre el siglo XIX y la actualidad y entre sus muros se encuentran algunas de las más importantes de la Historia del Arte, como puede ser el sobrecogedor Gernika de Pablo Picasso.

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid | Wikimedia

Museo Thyssen-Bornemisza

Si eres amante del arte, antes de llegar al Reina Sofía, te encantará parar y pasar un rato en el Museo Thyssen-Bornemisza. La entrada al mismo es la más cara de los tres, pero merece enormemente la pena. En él se recogen las obras de arte de la colección de la familia Thyssen-Bornemisza, entre las que se encuentran, por ejemplo, algunas de las mejores de Salvador Dalí. Lo curioso de este museo es que no se centra en una época reducida, sino que te permite contemplar y admirar obras del siglo XIV hasta la actualidad. Una verdadera maravilla para los que aman la pintura y la escultura.

Museo Arqueológico Nacional, Madrid | Wikimedia

Museo Arqueológico Nacional

No todo es arte en Madrid. La capital alberga otros importantes museos de diferentes temáticas que deberías visitar durante tu viaje, como es el caso del Museo Arqueológico Nacional. Situado muy cerca de la Biblioteca Nacional -otra parada que nunca está de más-, este museo nos invita a recorrer toda nuestra historia desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna, contemplando objetos y obras de épocas tan llamativas y tan magnéticas como la del Antiguo Egipto. Una experiencia que disfrutan desde los más pequeños hasta los mayores.

Museo Nacional de Ciencias Naturales | Wikimedia

Museo Nacional de Ciencias Naturales

Por supuesto, el Museo Nacional de Ciencias Naturales es otro de los que recomienda todo aquel que ya lo ha visitado con anterioridad. Además de ser uno de los edificios más bellos e imponentes de la capital, en pleno Paseo de la Castellana, este museo alberga fósiles de especies que nunca hemos tenido la oportunidad de ver en realidad, además de otros muchos objetos que nos ayudarán a comprender mejor nuestro planeta, su pasado y probablemente su futuro. Una de las visitas más interesantes que podrás hacer.

Museo Sorolla, Madrid | Wikimedia

Museo Sorolla

Por último, terminamos con un museo que muchas veces se olvida y que, sin embargo, es de los mejores de la capital. Hablamos del Museo Sorolla, un pequeño palacete en el que se recogen algunas de las obras más importantes del pintor y en el que se respira una paz muy especial. Lejos de las aglomeraciones de los anteriormente mencionados, este museo te ofrece una experiencia única en la que conectarás con su arte y con las historias que hay detrás de cada obra y de la vida del propio artista.