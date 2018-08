Estos son los mejores trabajos para los amantes de los viajes

Son muchos los dilemas que se encuentran los amantes de los viajes día tras día. Ya no sólo deben escoger el destino adecuado en la fecha correcta, encontrar vuelos y hoteles al mejor precio y organizar sus días allí para poder disfrutar del lugar al máximo posible, sino que tienen que conciliar todo esto con las deseadas (y muchas veces escasas) vacaciones. ¿Cuántas veces te has quedado sin visitar ese país con el que no dejas de soñar por culpa de tu trabajo? ¿De cuántos planes te has tenido que borrar porque no has logrado que coincidan con tus días de vacaciones?

La vida del trabajador y la vida del viajero muchas veces pueden llegar a ser prácticamente irreconciliables. Sin embargo, existen una serie de profesiones que son ideales para todos aquellos cuyas mentes siempre están puestas en nuevas aventuras y en lugares lejanos, los cuales desean explorar y conocer a fondo. Profesiones que o bien tienen muchas vacaciones o bien permiten conciliar trabajo y viajes, llegando incluso a convertir tu pasión en tu empleo. ¡Te los descubrimos!

Turismo

Evidentemente, cualquier tipo de trabajo relacionado con el Turismo es perfecto para los amantes de los viajes. Para empezar, si trabajas en alguna zona de turismo estacional, disfrutarás de bastantes vacaciones durante temporada baja, por lo que probablemente consigas además ofertas increíbles para viajar donde siempre has querido. Por otra parte, dedicarte al Turismo te permite trasladarte durante un tiempo a otros países, donde podrás trabajar y pasar una etapa diferente, conociendo su día a día desde dentro y empapándote de ellos.

Turismo | Trabajos para viajeros

Docencia

En cuanto al tema vacaciones, no hay nada mejor que ser profesor. Como bien sabrás, los docentes disfrutan de bastantes días libres, especialmente en verano, por lo que podrán realizar algunos viajes bastante largos sin ninguna preocupación. Es cierto que sus vacaciones son fijas, es decir, no pueden coger días libres siempre que quieran, pero tienen la ventaja de conocerlas con antelación y, sobre todo, la de la duración ya mencionada anteriormente.

Docencia | Trabajos para viajeros

Periodista freelance

Es cierto que el Periodismo freelance es bastante complicado y no viene acompañado de sueldos desorbitados, pero te permitirá trabajar desde donde tú desees. El hecho de poder estar conectado con todo el mundo desde cualquier lugar del planeta nos da una libertad única, que aumenta la posibilidad de que podamos viajar más a menudo. Además, siempre puedes especializarte en temas de viajes y hacer de la pasión que siempre te ha llenado tu trabajo. ¡Un sueño hecho realidad!

Periodista Freelance | Trabajos para viajeros

Au Pair

Esta es, quizá, la mejor opción para los más jóvenes. Si quieres viajar, aprender cómo es la vida en otro lugar del mundo, conocer un país a fondo y hacerlo sin arruinarte, siempre puedes trabajar de Au Pair. Necesitarás algo de paciencia con los niños y, sobre todo, tendrás que comparar muy bien las ofertas para asegurarte de que estás escogiendo lo correcto para ti, pero una vez lo hagas disfrutarás como nunca habrías imaginado. Y, sobre todo, crecerás enormemente como persona.

Au Pair | Trabajos para viajeros

Auxiliar de vuelo

Evidentemente, no podíamos dejarnos esta profesión fuera de la lista. Podríamos haberla incluido dentro de Turismo, pero hemos querido dedicarle un espacio. Y es que la de auxiliar de vuelo es una profesión dura, en la que prácticamente no se para en casa, pero que te permitirá conocer diferentes lugares del mundo y hacerlo durante tus días de trabajo. Además, cuentan con la ventaja de tener descuentos a la hora de comprar billetes de avión para las vacaciones.