Esta es la manera más práctica de crear una lista de lugares que visitar cuando estás de viaje

Ha llegado el momento. Por fin, después de mucho tiempo, vas a poder visitar esa ciudad que tanto has soñado y por la que tanto has esperado. Seguramente no quieras perderte nada de ella y si eres de los que les gusta organizar al milímetro los viajes, entonces puede que estés comiéndote la cabeza para encontrar la mejor manera de planificar todo. Si eres de los que, por el contrario, prefieren dejar los paseos a la improvisación, puedes seguir leyendo: quizá te hagamos cambiar de opinión, pues esta es una gran manera de organizar una visita a la ciudad sin que te dejes nada por el camino y aprovechando al máximo el tiempo que tienes.

En primer lugar, apunta en una lista todos aquellos lugares que quieres visitar, por evidentes o insignificantes que te resulten. No te dejes ni uno. Anótalos todos, piensa en el tiempo que tienes por delante y abre Google Maps, pues empezaremos la organización en este mismo momento. Puedes hacerlo, en realidad, con un mapa cualquiera, pero la ventaja de esta herramienta es que te permitirá calcular las distancias que separa uno de otro punto de interés.

Coliseo, Roma | Wikimedia

Con Google Maps abierto, todo lo que tienes que hacer es acceder a esa opción que seguramente hayas empleado en más de una ocasión: “indicaciones”. Establece como punto de partida el lugar en el que vas a hospedarte, para ver de qué manera se sitúan a tu alrededor los atractivos turísticos. A partir de ahí, empieza a añadir esos lugares de interés. Puedes poner más de una, en contra de lo que suele pensarse, todo lo que tienes que hacer es acceder a “añadir destino”. Como ves, cada lugar en el mapa se va colocando y al mismo tiempo se va trazando una ruta.

Cuando hayas añadido todos los lugares de tu lista, seguramente esa lista sea un completo lío. Líneas cruzadas, caminos que no pueden completarse, demasiados paseos “sin sentido” (pasear por una ciudad que queremos conocer nunca puede ser un sinsentido, desde luego). No hay nada de lo que preocuparse: puedes ir moviendo de posición los lugares en la lista de Google Maps a placer. Nuestro consejo: ordénalos de tal manera que se forme un camino, precisamente, ordenado. Un camino que puede convertirse en una auténtica guía para recorrer con mucha lógica la ciudad.

De esta manera, tendremos varias respuestas. Podemos dividir el mapa resultante con los lugares marcados en dos o tres días, dependiendo del tiempo que tengamos para recorrerlo. La que queda como parte norte, por ejemplo, para el primer día; la parte sur para el segundo. Por otro lado, sabremos más o menos cuánta distancia separa un punto de otro, lo que puede orientarnos para saber cuánto tiempo debemos invertir.

Esto es especialmente útil cuando tienes poco tiempo en una ciudad y quieres exprimirlo al máximo. Es una guía ordenada, en el que tú mismo (aunque con ayuda) has decretado cuál es el mejor camino a seguir.