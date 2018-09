Equipaje de mano en Ryanair: 5 trucos y consejos

La aerolínea irlandesa ha confirmado que, desde noviembre de 2018, únicamente se podrá acceder al avión con una mochila pequeña o un bolso. Si quieres viajar con tu maleta, ¿qué debes hacer? Abonar 8 euros (on-line), 10€ (hasta 40 minutos antes de la salida) o 25 euros (aeropuerto).

Únicamente los que paguen ‘Embarque prioritario’ podrán llevar una maleta de mano en el avión. Cuesta únicamente 6 euros pero solamente 95 pasajeros pueden beneficiarse de esta ventaja. La maleta a facturar no debe pesar más de 20 kg y unas dimensiones 81 x 119 x 119 cm. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¡Sigue leyendo!

Hazte con la maleta de cabina de Ryanair

Muchas son las marcas que ponen a la venta equipaje que tiene las medidas exigidas por la aerolínea, siendo prácticamente idénticas a las que piden los demás. Si no estás del todo seguro y no quieres jugártela, puedes adquirirla en la web oficial de Ryanair. ¡Así no tendrás ningún tipo de duda!

Si facturas, comparte equipaje

Si viajas con tu mejor amigo o con tu pareja, ¡este es uno de los mejores consejos! Comparte facturación y, por tanto, comparte gastos. Trata de llevar todo aquello que sea verdaderamente esencial y deja atrás todo aquello que no vayas a utilizar. Todo eso ocupará un espacio innecesario y muy valioso.

Ryanair | Ryanair

¿Por qué no pruebas ‘Ryanair Business Plus’?

Pagando 69,99 euros, puedes acceder a descuentos y ofertas exclusivas. Por si fuera poco, tendrás acceso preferente en los principales aeropuertos del mundo. No solamente podrás llevar una maleta de mano en la cabina sino que, por si fuera poco, también contarás con un asiento ‘premium’. ¡Y podrás cambiar un vuelo sin coste adicional! Una auténtica maravilla.

Llega temprano al aeropuerto

Es verdaderamente primordial. Podrás pasar el control de seguridad sin prisas y, de esta manera, llegarás antes a la puerta de embarque. Si tu maleta no cumple los requisitos, podrás facturarla sin ningún tipo de problema. Recuerda que solamente son 2 euros más del precio habitual (hasta 40 minutos antes de la salida y de manera on-line). ¡Todo son ventajas!

Lleva contigo el bolso o mochila pequeña

Con la antigua normativa, el bolso debía estar metido en la maleta de mano. Ahora, con esta nueva etapa, podrás llevarlo contigo. Así encontrarás mucho más fácilmente elementos básicos para un viaje como el dinero, pasaporte o, incluso, efectos personales. Desde noviembre de 2018, y salvo los casos excepcionales, las maletas deberán ir a bodegas. El precio oscila entre los 8 y 25 euros por lo que después del viaje te tocará esperar en las famosas cintas donde aparecen las maletas de los viajeros. ¡Tocará acostumbrarse!