¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Estados Unidos?

Cualquier escapada merece ser preparada a conciencia. No importa lo pequeño que sea el viaje en comparación que otros que podamos haber hecho o que vayamos a hacer en el futuro: debemos cuidar cada detalle para que sea perfecto. Si tenemos en mente viajar a Estados Unidos, con todo lo que eso implica, con mayor motivo debemos esforzarnos en la planificación.

Cruzar el charco hacia territorio estadounidense es el sueño de muchas personas, que buscan perderse por las calles de Nueva York o sentirse unas estrellas en Los Ángeles. Precisamente la cantidad de ciudades, de estados, que podemos visitar, la diferencia horaria y climática entre cada una de ellas y lo que pretendemos hacer en el país es lo que debe determinar la época del año que elegiremos para viajar. Pasamos a analizar cada estación, con sus pros y sus contras, para que el viajero pueda hacerse una idea aproximada de lo que más le conviene.

¿Qué tal viajar en primavera? Es una buena idea porque, sobre todo adquiriendo nuestro viaje con tiempo, los precios tenderán a estar bajos porque es temporada baja. Las temperaturas son cálidas en general y no nos agobiarán unas aglomeraciones que en cualquier otro momento serían demasiado grandes. Ahora bien, es cierto que el país puede estar algo adormecido y que no hay tantos eventos como en otro momento. Si lo que quieres es hacer turismo, visitar un estado en concreto y aprenderte de memoria según qué territorios, es tu momento. No habrá fiestas nacionales de las que disfrutar, pero tendrás el país para ti como en pocas ocasiones.

Aunque el verano comienza el 21 de junio, podría decirse que en general los estadounidenses sienten que es el 4 de julio la fecha que lo oficializa de alguna manera. Este gran día es celebrado como se merece, y a él le siguen una serie de festividades que se suceden por todo el país durante los dos meses siguientes y de las que el turista puede disfrutar a lo grande. ¿Aspectos negativos? El turismo crece y las temperaturas pueden ser una molestia, sobre todo si queremos viajar al sur.

Estas temperaturas se templan en otoño, una época que además cuenta con muchos eventos que nos pueden entusiasmar, desde el famoso día de Acción de Gracias hasta Halloween. En Estados Unidos se celebra a lo grande, pero ver turistas por las calles empieza a ser menos frecuente y la tranquilidad nacional se va recuperando poco a poco (esto no significa, en ningún caso, que no vayáis a encontraros con viajeros como vosotros). Los precios también van bajando a medida que nos acercamos al invierno, así que esta es una gran época del año para planear nuestro viaje.

Concluimos con el invierno que, como el resto de estaciones, tiene sus aspectos positivos y negativos. Si no cogemos el viaje en fechas muy señaladas (como los días próximos al fin de año), los precios no serán excesivamente caros y disfrutaremos de paisajes que solo hemos visto en nuestros sueños: nieve, lagos congelados, más nieve... Pero esto también es un obstáculo, pues las temperaturas, como podéis imaginar y como seguramente habréis visto en alguna ocasión por televisión, son extremadamente bajas en ciertos puntos y en ciertos momentos.

En vuestras manos queda la decisión.