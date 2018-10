Cosas que no debes hacer en tu viaje a Alemania

Grandes ciudades, pequeños pueblos, muchísima historia, cultura y arte. Eso es Alemania, un país variado con muchísimas posibilidades. Seguramente, si preparas un viaje a este país, te informarás de todo lo que tienes que visitar. Prepararás un itinerario que se adapte a tu tiempo y a tus gustos. Pero, probablemente, no te informes de las cosas que no debes hacer.

Como en todas partes, en Alemania tienen sus propias costumbres. Tienen cosas que están bien vistas y otras que no lo están tanto. Y eso que hablamos de un país liberal, abierto y bastante tolerante en muchos aspectos.

Pero tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros estemos acostumbrados a hacer algo, quizá en otras partes no lo están. Lo que nosotros hacemos como algo normal, para otros resulta extraño. Y esas cosas que los alemanes verían extrañas o que no tolerarían son las que tienes que evitar si viajes a Alemania. ¿Quieres saber de qué hablamos?

Pues empecemos por hablar de los saludos con besos. Aquí saludamos incluso a los desconocidos así, con dos besos, esa es la primera toma de contacto que tenemos hasta con los extraños. En cambio, en Alemania, los besos se guardan para la intimidad. Así pues, si quieres saludar a un alemán, ofrécele tu mano derecha.

Otra cosa que debes evitar en Alemania es entrar con zapatos en las casas. Al menos, si no has preguntado antes al dueño si puedes hacerlo. No querrás ensuciarle el suelo con tus zapatos mojados, por ejemplo…

Si lo que te apetece es beber agua, no pidas agua. Raro, ¿verdad? Pero tiene una explicación muy sencilla. No es que no puedas pedir agua sino que cuando lo hagas debes especificar que quieres agua sin gas. Allí es típico beber mit Kohlensäure y esa lo lleva.

Dejamos el agua para irnos a brindar. Nunca, jamás, brindes con alguien en Alemania sin mirarlo a los ojos. No querrás que te miren con mala cara…

Por otro lado, aunque tengas mucha prisa, nunca cruces la carretera con un semáforo en rojo. Las normas son las normas así que ni se te ocurras saltártelas. Del mismo modo, que no se te pase por la cabeza cruzar un paso de cebra en coche si hay un peatón intentando cruzar la calle. En Alemania son muy respetuosos con eso.

De la misma manera, no debería ocurrírsete saltarte la norma del descanso los domingos. En algunos contenedores de cristal, incluso, está escrito que no se puede depositar nada los domingos durante gran parte del día.