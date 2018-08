6 consejos para viajar de la forma más barata posible a Estados Unidos

¿Cómo empezar a preparar un viaje a Estados Unidos y lograr que sea económico? En primer lugar, si estáis leyendo estas líneas ya sabréis que cuesta hacer algo así. Si sois viajeros habituales, también sabréis que puede conseguirse. Ha llegado el momento de convertir el sueño de cruzar el charco en una realidad.

¿Por dónde empezar? ¿Cómo sé que estoy yendo por el camino adecuado y que no estoy dejando escapar cosas que podrían hacer de mi viaje un viaje relativamente barato? Hay una serie de pasos que debes seguir y también podemos ofrecerte una serie de consejos que te ayudarán en este sentido.

1. Considera todas las opciones. Con esto queremos decir algo: sabemos que uno está acostumbrado a utilizar aerolíneas que conoce y que dormir en un hotel de cuatro estrellas cuando viaja a otro país es la opción más cómoda, la que nos hace estar más tranquilos, pero desde luego no es la única opción. Hay que olvidarse un poco de los habituales y lanzarse a explorar, podemos encontrar auténticas ofertas en compañías que no conocíamos o recomendaciones de hostales verdaderamente buenas a los que no iríamos en primer lugar. Abre tu mente.

2. Acierta con tu vuelo. Una de las partes más costosas de los viajes es, evidentemente, el desplazamiento. Si una ciudad de Estados Unidos es nuestro destino, ese viaje nos costará aún más. Partiendo de la base de que superará la media de todos los que hayamos realizado con anterioridad, ¿cómo conseguir uno que pueda acercarse al término “barato”? Para empezar, eligiendo bien las fechas: siempre que sea posible, es mejor volar entre semana y en temporada baja. Hay una serie de comparadores de vuelos que nos pueden ayudar en este sentido, como Skyscanner. Bucea por ellos hasta cansarte y coge el vuelo sólo cuando te sientas completamente seguro.

Además, hay que tener en cuenta algo que puede marcar la diferencia: las alertas de vuelos. Muchas páginas, como la ya mencionada, nos ofrecen una opción llamada “alerta de vuelo” por la que te enviarán un mensaje cada vez que un trayecto que te interese, previamente seleccionado por ti, cambie de precios. De esta manera estaremos atentos a ofertas y podremos ir analizando cómo funciona la subida o bajada.

Los Ángeles | Estados Unidos

3. Olvida los hoteles convencionales. Como decimos, es fundamental considerar todas las opciones posibles. Aunque nuestro primer instinto es reservar con una cadena hotelera que conocemos o acudir a nuestra agencia de viajes para que lo haga por nosotros, lo cierto es que así no ahorraremos demasiado. En cambio, si echamos un ojo a iniciativas como Airbnb, completamente fiables y mucho más asequibles, nos ahorraremos un dinero y ganaremos en experiencia a la hora de viajar, porque este tipo de alquileres de casas nos ofrecen la posibilidad de estar en contacto directo con personas que viven en el lugar que visitamos.

Tened en cuenta que estas personas que ofrecen sus casas lo hacen porque tienen el mismo espíritu que vosotros al reservarlas, por lo que es raro encontrarnos con alguien desagradable. Sabemos que cuesta confiar, pero a veces hay que dar un salto de fe.

4. Planifica tus actividades. Si tienes pensado realizar actividades que conlleven comprar una entrada o reservar, hazlo desde España siempre que sea posible. De esa manera, no solo controlaremos mejor nuestros gastos (es más fácil hacerlo estando todavía en casa y no en nuestro destino) sino que es posible que encontremos alguna otra oferta que nos viene muy bien.

5. Planifica las comidas. Este es uno de los aspectos que nos olvidamos de cuidar y que debemos hacer más si queremos viajar sin gastar demasiado. Hoy en día, no es difícil encontrar en el amplio mundo de Internet artículos que nos hablen sobre los diferentes restaurantes baratos en los que podemos comer o sobre cuáles debemos evitar. No está de más echar un ojo a todo esto y apuntar aquellos que nos llamen la atención.

6. En caso de que quieras desplazarte por Estados Unidos... Alquila un coche. Olvídate de cualquier tipo de transporte público y alquila un coche; los precios son ridículamente baratos, casi ni os los podréis creer, pero son reales. Es, sin duda, la mejor opción.