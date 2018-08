5 consejos para viajar a la Feria de Abril 2018

Son muchas las cosas que hacen que nuestro país sea único, especial, una verdadera maravilla. Entre ellas se encuentran, por supuesto, nuestras fiestas y tradiciones, aquellas que nos han enamorado desde su creación y que siguen suponiendo algunas de las fechas más importantes de nuestro calendario. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Feria de Abril, esa semana en la que Sevilla tiene más color que nunca, en la que la ciudad nunca duerme y en la que sus calles se llenan de una vida que nunca antes habrás visto en otro lugar. Una festividad a la que cada año acuden más personas desde todos los rincones de España e incluso desde el extranjero. Y es que merece la pena vivirla en primera persona.

Feria de Abril por la noche | Sevilla

La Feria de Abril tiene fama de ser una de las más divertidas y diferentes de nuestro país, pero también de ser una de las más exclusivas. Y es que es cierto que la mayor parte de las casetas son privadas, como suele ocurrir en Fallas, algo que no implica que no podamos disfrutar de esta semana de la misma manera que hace un sevillano. Borrando mitos e investigando, te traemos todos esos consejos que no puedes olvidar si este año tienes pensado viajar hasta Sevilla para celebrar junto a sus habitantes su querida feria. ¡Aquí los tienes!

Feria de Abril | Sevilla

1.- Ojo con el alojamiento

Si se te ha echado el tiempo encima, lo más normal es que te encuentres con precios desorbitados. Hay que tener en cuenta que esta semana es la semana grande de Sevilla, junto con la Semana Santa, razón por la cual los hoteles suelen llenarse muchísimo tiempo antes. La mejor opción es, como ya viene siendo costumbre, Airbnb. Allí encontrarás alojamientos bastante más económicos y que se adapten a tus preferencias, pudiendo alquilar desde un apartamento entero hasta una habitación.

2.- Apuesta por el transporte público

Aunque viajar hasta allí en coche e incluso moverte por allí con él te puede parecer más cómodo, aparcar en la zona del Recinto Ferial, por ejemplo, puede convertirse en un verdadero infierno para ti. El transporte público de la ciudad funciona perfectamente durante la semana de la Feria de Abril y adapta sus horarios, por lo que te permitirá recorrer Sevilla sin preocuparte por nada más. ¡Ah! Y así podrás probar la manzanilla, el rebujito y demás sin ningún problema.

3.- No te agobies con el atuendo

Es cierto que, generalmente, todo el que acude a la Feria de Abril va bastante arreglado, algo que te recomendamos. Pero no te preocupes si no tienes traje de flamenca, no lo necesitas. Sí que se aconseja llevar algún adorno flamenco, como una flor en el pelo para las mujeres, pero nadie te mirará raro si vas vestido con ropa común. Eso sí, es bastante recomendable que no te pongas calzado incómodo ni nuevo, porque acabará manchado y tus pies destrozados.

4.- Aprovecha todo el día. Puede que estés acostumbrado a acudir a fiestas que comienzan cuando cae el sol, pero en la Feria de Abril la actividad se mantiene prácticamente todo el día

De hecho, es precisamente durante la tarde cuando el Recinto Ferial está más concurrido y cuando hay más actividad. Nuestra recomendación es que disfrutes de la feria de día y de noche y que, así, compruebes por ti mismo el enorme cambio que hay entre ambos momentos de la jornada.

5.- No te pases de lanzado

Las casetas son privadas, sí. Eso es algo que tienes que tener claro. Si vas con alguien de allí, seguramente no tendrás problema porque irás a su caseta, pero si ninguno de tu grupo tiene, no intentéis colaros por el morro. Los sevillanos son generosos y hospitalarios y seguramente te acabarán invitando a algo, pero no te aproveches de esto. Existen casetas públicas donde podrás consumir sin problemas.