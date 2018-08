5 consejos para ver auroras boreales

Una aurora boreal es uno de los fenómenos naturales más bonitos, curiosos, fascinantes e interesantes con el que podemos topar. Son muchos los testimonios de aquellos que han tenido la oportunidad de presenciar algo capaz de robarle el aliento a cualquiera y todos ellos coinciden: pocas cosas impresionan más que ver el cielo teñirse de colores imposibles.

Son varios los lugares en los que puedes perseguir este fenómeno que no se deja ver con demasiada facilidad, desde Noruega hasta Canadá pasando por Suecia, Finlandia o Islandia. Suele decirse que aquel que busca encuentra pero en este caso debemos sumarle dos factores más a la ecuación: saber lo que se debe hacer y, además, tener buena fortuna.

En unas fechas en las que nos vamos adentrando, poco a poco, en el invierno en la parte norte del planeta, comienza a ser época para que los exploradores salgan en busca de las codiciadas auroras. Si eres de los que quiere viajar a los países nórdicos exclusivamente para disfrutar de algo así o si simplemente dedicarás algo de tu tiempo a perseguirlo, es importante que tengas en cuenta una serie de consejos que dejamos a continuación para poder lograrlo.

Auroras boreales | Flickr

1. Paciencia. Fundamental. No solo es habitual no conseguirlo al primer intento sino que podemos estar largas horas esperando (abrigaos para ello, por cierto). Al final, no dejamos de depender de un fenómeno de la naturaleza que tiene algo de imprevisible y que depende, así mismo, de muchos factores.

2. Escoge bien el lugar. Ya hemos mencionado varios países en los que ver auroras boreales es posible; dentro de éstos, dirígete siempre hacia el norte, tan al norte como puedas, pues es allí donde la probabilidad aumenta. Hay zonas, como es el caso de Tromsø en Noruega, bien conocidas por el avistamiento de auroras.

3. Escoge bien la fecha. Aunque este fenómeno se da en cualquier época del año, los meses en los que la luz solar supera con creces a la oscuridad de la noche no son fechas recomendables para hacer una excursión de este estilo. Necesitamos de noches cerradas para conseguirlo.

4. Noches despejadas y sin luces artificiales. Asegúrate de que el cielo esté despejado porque de lo contrario es muy complicado que llegues a apreciar algo; unas pequeñas nubes no te impedirán disfrutar del fenómeno pero el cielo no puede estar cubierto ni siquiera parcialmente. Además, huye todo cuanto puedas de la contaminación lumínica o sucederá algo parecido.

5. Consulta la actividad solar. Al final, la actividad solar es la responsable de que las auroras boreales existan y por ello es importante hacer una consulta sobre ésta en las fechas que tenemos previstas desplazarnos. Si la actividad solar es fuerte, podremos ver auroras incluso en lugares que se encuentran más al sur. La previsión exacta no se extiende a más de tres días, pero podremos hacernos una idea.