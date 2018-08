Consejos para superar tu miedo a los aviones

¿Cuántas veces has soñado con visitar ese lugar del que tantas imágenes has visto y tantos reportajes has leído? ¿Y cuántas veces has comprobado cómo tu miedo a los aviones se interponía entre tu objetivo y tú? El ser humano es un animal curioso, capaz de controlar enormes aparatos que vuelan a miles de metros del suelo, pero incapaz de luchar contra sus miedos y sus fobias. Sin embargo, éstos existen para ser superados, para que acabemos con ellos y para que crezcamos como personas.

Es probable que ahora mismo veas imposible subirte a un avión y estar horas y horas dentro del mismo, pero lo mejor de ese animal curioso que es el ser humano es que tiene todas las herramientas que necesita para alcanzar todos sus objetivos. Si te propones firmemente superarlo y enfrentarte a ello, podrás hacerlo. Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán en este camino con un solo destino: tus sueños.

Aviones | Pinterest

No huyas de la información

Antes de volar, te aconsejamos que busques toda la información del mundo acerca de los aviones y de cómo es todo el proceso. Es posible que en un principio te provoque algo de angustia leer cómo funciona el avión, conocer experiencias de otros viajeros, investigar acerca de las turbulencias… Pero verás cómo conforme vayas conociendo más información acerca de los vuelos, te sientes mucho más seguro. De hecho, es la inseguridad que provoca no conocer a fondo el funcionamiento del avión ni controlarlo una de las primeras causas de nuestro miedo.

Acércate a los aviones

Deja de ver los aviones y los vuelos como algo lejano, de otro mundo. Aprovecha un rato libre para acercarte al aeropuerto y verlos despegar y aterrizar, comprueba la enorme cantidad de vuelos que se dan en un solo aeropuerto. Sabemos que las estadísticas no te sirven de mucho, pero si tú mismo compruebas que hay miles y millones de personas que utilizan este medio de transporte cada día, esa intranquilidad que te provoca volar se reducirá notablemente.

Aviones | Pinterest

Vuela antes de volar

Somos conscientes de que vas a pasar los días anteriores a tu vuelo pensando en cómo será, en todo lo que puede ocurrir en el mismo, en si serás capaz de superarlo… Desvía todo ese esfuerzo y en vez de pensar en lo negativo, algo que siempre hay que ahuyentar, imagínate subiendo al avión, imagina la sensación y después imagina el aterrizaje. Una y otra vez, hasta que esas escenas que aparecen en tu cabeza se conviertan en cotidianas.

No te confundas escogiendo el lugar

Quizá a simple vista te pueda parecer que el mejor sitio del avión para que la ansiedad no se apodere de ti es la ventanilla, pero eso no es así. Prueba a escoger la salida de emergencia o la primera fila, porque tienen más espacio, y el asiento del pasillo. De esta manera no te sentirás encerrado en un lugar estrecho, lo que te ayudará a relajarte, algo realmente importante para que el vuelo sea satisfactorio.

Aviones | Pinterest

Sueña, sueña y sueña

Estás haciendo esto para superarte a ti mismo y para lograr ese objetivo que siempre has tenido, por lo que soñar no es ningún problema para ti. Mientras estés volando, imagínate en una playa paradisiaca, en la montaña, en un escenario de película… Como si quieres crearte una especie de historia en tu mente, todo lo que sea con tal de que te olvides del lugar en el que estás. ¿Un truco? Piensa que estás en un tren o en un bus y que vas sobre terreno firme.

Evita métodos no naturales

Las pastillas para dormir, por ejemplo, nos ayudarán a pasar el trance, pero no a superar nuestro miedo. Si lo que realmente quieres es poder volar con normalidad, viajar a menudo sin sufrir, lo mejor es que te enfrentes con la mente despejada y que seas tú mismo el que logre encararse contra el monstruo. La primera vez será dura, la segunda y la tercera quizá también, pero el éxito está asegurado y, además, te hará sentir mejor que nunca.