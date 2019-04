5 consejos que debes saber a la hora de llevar a tu mascota de viaje en avión

A veces cuando planeamos un viaje y tenemos mascotas, no sabemos muy bien cómo hacerlo. ¿Las llevamos con nosotros o las dejamos al cuidado de otros por unos días? Muchas veces también depende de cuántos días pasemos, ya que quizás el viaje que queremos hacer suponga quedarnos en el nuevo destino durante varios meses o más.

Por eso, es muy importante que estemos informados plenamente acerca de cómo puede ser el viaje en avión de nuestros pequeños amigos. A continuación, os daremos unos cuantos consejos para que nada os pille por sorpresa y el viaje salga a pedir de boca, tanto para ustedes como para sus acompañantes.

Informarse previamente acerca de las aerolíneas: como ya sabemos, no todas las aerolíneas aceptan animales o no todas de la misma manera. Es conveniente revisar su página web y en el caso de que no esté claro, llamar a su número de atención al cliente o presentarse de manera presencial para que no surja ninguna duda después. Además, cada compañía cobra un dinero determinado y deja o no viajar en cabina.

Elegir el trasportín que más conviene: el trasportín debe cumplir las medidas que ordena la aerolínea, además de ser cómodo y adecuado para el animal que va a pasar bastantes horas dentro de él. Todo esto también dependerá del animal que transportemos e incluso de su raza, siendo los perros los más comunes.

Planea el viaje con antelación y que todo esté en orden: es preferible que los vuelos sean directos y evitar las escalas, aunque si estás son necesarias, lo mejor es dejar suelto (en la medida de lo posible) a su mascota para que se sienta liberado. Si reservas con antelación tienes más posibilidades de que tu mascota pueda volar en cabina ya que los vuelos admiten un determinado número de animales en cabina.

Todo en orden: todos los animales necesitan un pasaporte, el cual es expedido por el veterinario, y en ocasiones, una serie de vacunas. Sin esto, el animal se ve imposibilitado a viajar. Además, muchas compañías también hacen restricciones dependiendo de la edad que tenga la mascota. Por eso, es imprescindible tener una buena información al respecto.

Sus cuidados: antes de montar en el avión, es aconsejable alimentar y dar de beber al animal pero no en exceso y con unas dos horas de antelación. Esto es bueno hablarlo previamente con su veterinario, que sin duda le aconsejara acerca de las pautas que debe seguir y la dieta del viaje, ya que hay que tener en cuenta que durante él no podrá hacer sus necesidades.