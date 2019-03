8 consejos para tu primer viaje como mochilero

Una de las mejores formas de viajar y sobre todo de conocer el destino elegido es hacerlo a través de tu propio pie, sin ninguna compañía que te lo organice todo y dejando de ser parte de ese turismo masificado. Hay países que son ideales para viajar de mochilero: Tailandia, La India, Vietnam… Pero no son los únicos, ya que cualquier lugar es adecuado siempre y cuando sepamos todo lo necesario para ello.

Así, queremos dejaros por aquí unos cuantos consejos que seguro que os van a venir muy bien, sobre todo si nunca habéis viajado de esta forma:

1. Ve más allá de las simples guías de viaje e infórmate al máximo acerca de la historia, la cultura y el modo de vida de tu destino. Te ayudará mucho a la hora de tratar con los lugareños.

2. Planifica todo lo posible antes de emprender el viaje. Si hablamos de alojamientos, recomendamos cogerlos con antelación y si es posible, que en estos dejen realizar una cancelación gratuita, por si acaso los planes cambian. Es muy común entre los mochileros utilizar la aplicación de “Couchsourfing”, ya que no solo te ahorrará un dinero, sino que te acercará más a la cultura en la que estás.

3. Hay que tener en cuenta que si se viaja en avión, no todas las compañías permiten el mismo peso en cuanto al equipaje. Por eso, recomendamos que la mochila no exceda mucho y no llevar cosas inútiles. Recordad que cuando la ropa se ensucia, se puede lavar, por lo que no es necesario un gran número de cambios. Además, el peso de la mochila también es un inconveniente ya que pasaréis bastante tiempo con ella al hombro.

4. Es recomendable llevar un pequeño botiquín (no toda una farmacia). Además, dependiendo del destino al que se viaje, se puede necesitar estar vacunado de ciertas enfermedades.

5. Es importante llevar el pasaporte en regla, es decir: si es posible que caduque durante el viaje, lo mejor es renovarlo para evitar problemas si viajamos al extranjero.

6. En cuanto al dinero, es mejor llevar una idea de lo que queremos gastarnos en cada lugar y cada día, para así no sacar más dinero de la cuenta. Además, cuando se viaja de mochilero, es aconsejable no guardar todo el dinero en el mismo sitio, por si acaso desapareciera o te lo robaran. También debemos estar informados acerca del tipo de moneda de cada país, y si puede ser, evitar hacer el cambio directamente en el aeropuerto, puesto que sale más caro.

7. Posiblemente haya algunas grandes esperas en tu viaje, entre vuelo y vuelo, o en el transporte público. Por eso y para que no ocupe mucho espacio en la mochila, aconsejamos llevar un libro electrónico o una tablet que nos permita matar el tiempo.

8. Cuando llegas al país de destino, una buena idea es comprar una tarjeta SIM para facilitar la comunicación y en muchos casos puede salvarte de algún apuro, por ejemplo si quieres reservar un hotel, contactar con alguien o hacer un simple Check-in.