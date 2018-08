Consejos para tu primer viaje como mochilero

Cada vez son más las personas que se lanzan a la aventura de los viajes. Pero no a ese tipo de viajes en los que se lleva todo organizado desde casa: hotel u hostal, lugares en los que comer, billetes de tren comprados etc. No. Viajes en los que vivir de verdad toda una aventura. Son muchas las personas que toman la decisión de irse a un lugar lejano con nada más que una mochila a la espalda. El equipaje justo y necesario para sobrevivir y muchas, muchísimas ganas de disfrutar del o de los destinos escogidos o por escoger.

Si eres un mochilero experto, entonces seguramente sepas ya todo lo que debes hacer o tener en cuenta en tus aventuras. Pero si acabas de tomar la decisión de convertirte en uno, entonces estos consejos pueden serte de mucha utilidad.

Para empezar, opta por un país acostumbrado al turismo o adaptado a él. No hablamos de que te vayas a Francia, claro. Por supuesto puedes elegir un país lejano para ti y tu mochila. Asia o América son perfectas para este tipo de viajes. Pero hay países con más facilidades que otros, así que una muy buena opción si vas a realizar tu primer viaje solo como mochilero es Tailandia. Cuenta con buenas comunicaciones entre ciudad y ciudad y en general, el viajero se siente más acogido.

Paisaje de montaña para mochileros | consejos viajeros

Por otro lado, antes de irte tienes que preparar la mochila. Bien, pues recuerda que todo el peso va a ir a tu espalda y que no es necesario que te lleves la mitad de tu armario. Así que elige bien tu equipaje. Siempre podrás llevar contigo una lavadora portátil o usar las de las lavanderías de ese lugar y hostales en los que te alojes.

Pasemos ahora a los consejos para cuando llegues al destino. Antes de salir debes haberte vacunado si es que hay vacunas necesarias. Pero también debes cuidarte cuando estés allí. Lávate las manos antes de comer, no bebas agua si no es embotellada, usa mosquiteras para protegerte de los insectos y sus picadas. Y lleva siempre contigo un protector solar para evitar las quemaduras, no lo hagas solamente si estás en un destino de playa.

Por último, no tengas miedo. Te has habrás lanzado a la aventura y la única manera de disfrutarla es vivirla de verdad. Relaciónate con la gente que te encuentres, habla con ellos (y lleva un guía básica para poder comunicarte), madruga para ver amaneceres, disfruta de puestas de sol, prueba comidas etc. ¡Es una aventura única que no va a volverse a repetir!