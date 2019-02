5 consejos para preparar y disfrutar del Carnaval de Venecia

El Carnaval de Venecia es una de las fiestas más populares en todo el mundo. Seguramente en estos momentos estés visualizando a personas pomposamente vestidas (disfrazadas, en realidad) que portan máscaras que nos transportan directamente a otro siglo. Con el escenario de una ciudad mágica como Venecia, estas imágenes mentales se convierten en postales de ensueño que quizá estés deseando vivir por ti mismo. ¿Tienes la suerte de que será así en las próximas semanas? ¿Quieres preparar una visita futura? Te dejamos unos consejos que hará de tu experiencia una mejor experiencia.

Carnaval en Venecia | Italia

No olvides donde estás. Es el primer consejo que te damos, y que puede extenderse a todas las personas que quieren visitar Venecia entre noviembre y febrero. ¿Y qué queremos decir con él? Que Venecia es una ciudad en la que de pronto nos podemos ver invadidos por el mar, así que la mejor decisión que podemos tomar es ponernos unas buenas botas de agua, debajo de nuestro disfraz o a juego con este. Nos salvarán de más de un aprieto. ¡Y abrígate! Por momentos sentirás que estás en alta mar, ¡no vayas, a no ser que sea estrictamente necesario, en mangas de camisa!

Atento a las diferentes actividades. Es bonito acudir a este popular Carnaval y dejarlo todo a la improvisación; hay quien funciona de esta manera y no vamos a criticarlo de ninguna forma. Pero... ¡Hay muchas cosas de las que puedes disfrutar solo si vas previamente informado! Este Carnaval cuenta con un programa oficial, así que échale un vistazo para no perderte ninguna de las actividades que van a desarrollarse en los días en los que estés presente, no vaya a ser que alguna te interese especialmente.

Carnaval en Venecia | Wikipedia

Recuerda, de nuevo, donde estás. ¿Y qué significa en esta ocasión? Que Venecia es, para desgracia de los turistas, una ciudad cara. La comida no es barata, alojarse no es barato, tampoco desplazarse por ella si tenemos que dar uso de los medios de transporte tradicionales de la ciudad (esto es, taxis acuáticos, por simplificar de algún modo lo que encontraremos allí). Así que tendrás que apretarte el cinturón, ir previsor y optar por comer en puestos de comida rápida (es decir, pizzas caseras que están riquísimas y otros productos propios que también lo están) para que el viaje no te salga por un ojo de la máscara. Reserva con tiempo, y ahorra con tiempo también.

No te agobies. Es muy fácil decirlo y muy difícil cumplirlo. Hemos estado en Venecia, sabemos que es un caos, sabemos que es sorprendentemente fácil perderse incluso cuando uno piensa que lo tiene controlado y sabemos que en ocasiones las aglomeraciones se hacen insoportables y los atascos en los puentes muy poco llevaderos, pero el mejor consejo que te podemos dar al respecto es el que ya te hemos dado: no te agobies. Es Carnaval, habrá mucha gente, será difícil moverse, el mar querrá zamparnos y a veces querremos gritar, pero si por el contrario nos dejamos llevar, nos reímos de la situación que nos está tocando vivir y disfrutamos de las vistas (algo que siempre, sin excepción, podremos hacer) todo será mejor.

Vale, ¿de qué me disfrazo? Nuestro consejo no puede ser más simple: no te salgas del guion establecido durante tantos años. Opta por el típico disfraz veneciano, de época, con su máscara y su pomposidad. También puedes disfrazarte de gondolero, claro, pero nosotros siempre optaremos por el disfraz veneciano. Para sentirnos parte de una ciudad de otro mundo.